Hotéis vencedores do “Prémio Hotel Verde Macau 2020” empenham-se em elevar o seu desempenho ambiental

Foram ontem premiados 57 hotéis locais para prémios de teor Ambiental, denominados “Prémio Hotel Verde Macau 2020”, atribuídos pela Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental. De entre os nomeados, na categoria dos prémios de ouro, foram seleccionados cinco vencedores: Grand Hyatt, Venetian, Wynn, Four Seasons e Parisian.

A cerimónia de atribuição do “Prémio Hotel Verde Macau 2020” teve lugar ontem no auditório da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA). Durante o evento foram atribuídos louvores a 13 hotéis como prémio pelos seus contributos e esforços na protecção ambiental, assim como nas vertentes da gestão de resíduos alimentares e conservação energética.

A DSPA tem vindo a organizar, por 14 anos consecutivos, a actividade “Prémio Hotel Verde Macau”, com o fim de incentivar mais hotéis a dedicarem-se à protecção ambiental. Até hoje a aderência tem vindo a aumentar, com o número acumulado de hotéis vencedores de várias diferentes categorias a atingir 57, representando quase metade da totalidade dos hotéis de Macau. O prémio, que tem a validade de três anos, representa uma mais valia para as instituições hoteleiras em termos de certificações ou selos de aprovação, segundo a DSPA.

Na edição dos prémios deste ano foram coroados 13 hotéis, dos quais cinco obtiveram a categoria de ouro. Entre eles estão o Grand Hyatt Macau, o The Venetian Macao, o Wynn, o Four Seasons Hotel Macau Cotai Strip e o The Parisian Macau. Nas categorias dos prémios de prata venceram ambos o Galaxy e o Beverly Plaza, e na de bronze o Grandview Hotel e o Hotel Inn. Como prémio de mérito foram galardoados o Hotel Novo Oriental Landmark e a Pousada Marina-Infante. No que diz respeito ao prémio Pensão Verde, ganhou a Pensão Jin jiang, situada na Rua Norte do Canal das Hortas.

Relativamente à conservação energética, todos os 57 hotéis vencedores estão equipados com luminárias do tipo LED, alguns até dotados de instalações de abastecimento de energia solar para uso do hotel. Por outro lado, foi registado um aumento homólogo de mais de 70% no número de lugares de carregamento de veículos eléctricos nos hotéis premiados, e o número dos que usam veículos eléctricos como ‘shuttle-bus’ também cresceu mais de 30%.

Em matéria de gestão de resíduos alimentares, de entre os hotéis premiados, os que efectuam recolha de resíduos alimentares representam uma fatia de mais de 70% e, entre estes, 40% instalaram as suas próprias máquinas de tratamento de resíduos alimentares. A DSPA acrescenta ainda que 60% dos hotéis vencedores do “Prémio Hotel Verde Macau 2020” doaram à protecção ambiental as “taxas de saco de plástico” cobradas ou para acções de caridade. Durante o seu discurso, o director da DSPA, Tam Vai Man, referiu que, apesar da taxa de ocupação hoteleira ter baixado devido à epidemia de pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus, os hotéis premiados nunca pararam as suas práticas diárias ecológicas, o que demonstra que o sector está no caminho do desenvolvimento sustentável e a elevar persistentemente o seu desempenho ambiental.

De acordo com as informações da DSPA, o período de candidaturas para a nova edição de 2021, do Prémio Hotel Verde Macau, terá lugar entre 2 de Julho e 16 de Agosto deste ano.

