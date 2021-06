Gabinete de Ligação espera que a AAM contribua para a defesa da soberania chinesa

Zhang Rongshun, vice-director do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na Região Administrativa Especial de Macau, foi recebido, na passada sexta-feira, por Jorge Neto Valente na Associação dos Advogados de Macau (AAM). Segundo um comunicado divulgado ontem pela AAM, durante a visita, o responsável do Gabinete de Ligação disse estar preocupado com o desenvolvimento da advocacia de Macau e com o impacto provocado no sector pela pandemia.

Além disso, Zhang Rongshun deixou elogios ao contributo que a associação “tem dado para a prosperidade e estabilidade da região”. O responsável do Gabinete de ligação também encorajou os advogados de Macau a participar no Exame para o Exercício da Advocacia na Grande Baía e a dedicar-se à prestação de serviços jurídicos profissionais na Grande Baía.

Neto Valente, presidente da AAM, disse que já se inscreveram bastantes advogados na prova, acreditando que “mais advogados de Macau irão exercer a sua profissão ou abrir escritórios de advocacia no interior da China”. Na ocasião, foi destacado também “o papel positivo da advocacia para a estabilidade económica e social de Macau, e para a implementação de ‘Um País, Dois Sistemas’”.

Zhang Rongshun sublinhou que “espera que a AAM contribua, de modo devido, para a defesa da soberania, segurança e interesses de desenvolvimento do país, bem como para a manutenção da prosperidade e estabilidade de Macau a longo prazo, e esteja mais alerta em relação à interferência de forças externas, exortando os advogados a unir esforços para apoiar o desenvolvimento continuado da RAEM”.

A.V.