CTT lança emissão sobre o “Centenário da Fundação do Partido Comunista da China”

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

A Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações (CTT) apresentou ontem a emissão filatélica dedicada ao “Centenário da Fundação do Partido Comunista da China”, cujo design ficou a cargo dos artistas Chi Ian Lam e Xuhao Fu.

A emissão é composta por um conjunto de quatro selos. As imagens são respectivamente: o local do 1.º Congresso Nacional do Partido Comunista da China e a escultura de relevo do Movimento de Quatro de Maio, o Barco Vermelho do Lago Sul e a escultura de relevo do Movimento Trigésimo de Maio, o local antigo do Governo Central Provisório da República Soviética da China e a escultura de relevo da Revolta de Nanchang em 1 de Agosto, a Montanha Baota da Cidade Yan’an e a escultura de relevo da Guerrilha na Guerra de Resistência contra a Agressão Japonesa.

O bloco filatélico retrata a escultura de relevo do Monumento aos Heróis do Povo “Travessia Vitoriosa do Rio Yangtze”; a evolução das esculturas de pedra para as ilustrações dos personagens, que descrevem os grandes feitos que ficaram na História; o mar de bandeiras vermelhas a encher o grande cenário de alegria e de celebração, e também a grandeza da travessia do Rio Yangtze por milhares de cavalos.

“Há cem anos, a China debatia-se com graves problemas internos e externos, e a sociedade chinesa vivia uma crise sem precedentes. Foi neste contexto que o PCC foi fundado. Desde então, o PCC tem unido e liderado todos os grupos étnicos do país para ultrapassar os inúmeros obstáculos e vencer as diferentes dificuldades, que pareciam insuperáveis. Somou, como que de forma prodigiosa, incontáveis triunfos, uns após outros, que brilham nos anais da história, constituindo episódios dignos de uma grande epopeia que surpreende todo o mundo”, escreveu o director do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central da RAEM, Fu Ziying, citado pelo comunicado de imprensa dos CTT.

A emissão comemorativa será posta à venda no dia 1 de Julho, precisamente o dia da fundação do PCC. As remessas de produtos filatélicos serão obliteradas com o carimbo comemorativo exclusivo desse dia. Os interessados podem adquirir uma série de selos com o preço de venda de 17 patacas, uma folha miniatura ao preço de 68 patacas, blocos filatélicos com o valor unitário de 14 patacas, sobrescritos de 1.º dia com selos e com bloco a, respectivamente, 23 e 20 patacas, uma pagela simples por sete patacas, uma pagela com selos por 24 patacas e uma pagela com bloco ao preço de 21 patacas. Além destes produtos filatélicos, também será lançada uma carteira sobre o mesmo tema contendo um conjunto de 4 selos, um bloco filatélico, um sobrescrito de 1.º dia com selos e um sobrescrito de 1.º dia com bloco, todos da presente emissão, ao preço de 130 patacas.

G.L.P.