Chan Chak Mo preocupado com demolições de construções ilegais: “Onde é que as pessoas vão morar?”

Está praticamente concluída a discussão na especialidade da proposta de lei do regime jurídico da construção urbana. Ontem, os deputados da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) contaram com a presença de representantes do Governo para acertar os detalhes finais do diploma. Após a reunião, Chan Chak Mo, presidente da comissão, manifestou preocupação com as eventuais demolições de construções ilegais. “Aqui vai haver um problema, para mim. Se o Governo não conseguir encontrar uma habitação social ou económica, depois de demolir onde é que as pessoas vão morar ou habitar?”, perguntou.

Na opinião do deputado, só após o Governo encontrar solução de habitação ao visado é que deve avançar para a demolição. “Só depois de ter recursos suficientes é que [o Governo] pode dar ordem para demolir, e se a pessoa não demolir, o Governo vai ajudar e a pessoa paga as despesas. Se houver um lugar para onde ir tudo bem, se não a pessoa tem de dormir na rua”, notou, acrescentando: “Se calhar neste momento não há habitações suficientes, por isso é que estão a aguardar por ordem de urgência”. Chan Chak Mo assinalou também que, segundo o Governo, incluindo as “gaiolas”, há cerca de 10 mil obras ilegais em Macau.

O presidente da comissão explicou ainda que, na nova versão do diploma apresentada ontem pelo Governo, foram clarificadas algumas normas, como o artigo que diz respeito à fiscalização de obras ilegais. Aqui, para se fazer a fiscalização dentro de uma fracção habitacional, é necessário a obtenção de um mandato judicial. Porém, há três excepções: obras ilegais construídas em partes comuns do prédio não precisam de mandato, tal como acontece em situações de risco iminente de desmoronamento ou se houver um grave risco para a saúde pública.

Além disso, ficou plasmado no diploma que a entrada e permanência no domicílio devem respeitar o princípio da proporcionalidade e ocorrer pelo tempo estritamente necessário à acção da vistoria. O inspector, “quando entra, só pode tirar fotografias às obras ilegais e não a outros locais”. Foi também eliminado o artigo sobre a impugnação da decisão sancionatória, que dizia que, da decisão sancionatória cabe recurso contencioso, sem efeito suspensivo, para o Tribunal Administrativo.