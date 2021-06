Serviços de Saúde realizaram formação temática sobre Medicina Tradicional Chinesa

A 6.ª “Formação temática sobre a transmissão de experiências clínicas por médicos reconhecidos da medicina tradicional chinesa” de 2021, organizada pelo Centro de Cooperação de Medicina Tradicional da OMS em Macau, subordinado aos Serviços de Saúde do Governo da RAEM, foi realizada online, este domingo.

O evento contou com a participação dos convidados Yang Huaizhong e Zhong Jingbai da China Academy of Chinese Medical Sciences Xiyuan Hospital, que ministraram uma palestra sobre “Estudos da Etiologia do Tumor e Progresso no Diagnóstico e Tratamento da Medicina Chinesa e Ocidental” e “Pensamentos de farmácia clínica de Zhongjing e experiência de aplicação da prescrição de Zhongjing na clínica cardiovascular”. Os dois professores, admitiram os Serviços de Saúde, são experientes académicos e com experiências clínicas da MTC. Na acção de formação ambos partilharam experiências e intercâmbios académicos com os médicos da MTC, mestres da MTC e profissionais relacionados à MTC.

Este ano, os Serviços de Saúde realizaram seis sessões de diferentes temas de “Formação temática sobre a transmissão de experiências clínicas por médicos reconhecidos da Medicina Tradicional Chinesa”, abrangendo o diagnóstico clínico e o tratamento de doenças como medicina interna, ginecologia, pediatria, gastroenterologia oftalmologia, dermatologia, oncologia e doenças cardiovasculares e cerebrovasculares no âmbito da MTC.

Cerca de 600 profissionais de medicina tradicional chinesa de Macau participaram na formação. As autoridades sanitárias esperam, através de acções de formação temáticas, criar uma plataforma de aprendizagem e intercâmbio com especialistas da área da medicina tradicional chinesa do interior da China, para melhor compreender e dominar as vantagens próprias da medicina tradicional chinesa, técnicas de diagnóstico e resultados de investigação actualizados, aprender com os especialistas as experiências clínicas e os conhecimentos académicos e aplicá-los na prática, melhorar continuamente a qualidade de serviços, nomeadamente o nível de diagnóstico clínico da MTC, de modo a proporcionar, aos residentes de Macau, serviços da MTC com melhor qualidade.