O poder da família na recuperação de um toxicodependente

‘Quinhentas cartas depois’ é o mais recente trabalho da realizadora local Lego Lei e é um filme que retrata a experiência de uma jovem que volta à sociedade depois de cumprir uma pena de prisão relacionada com o consumo de droga e a sua constante relação com a família, especialmente com o pai, que lhe escreveu uma carta todos os dias enquanto cumpria a pena.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

No evento ‘Macau – O Poder da Imagem’, decorrido no Centro Cultural de Macau (CCM) no início do mês, foi apresentado o filme ‘Quinhentas Cartas Depois’ da realizadora Lego Lei. O filme, que conta a história de Sunshine (um pseudónimo), uma jovem de 20 anos que cumpriu uma pena de prisão relacionada com o consumo de droga. Depois de no primeiro dia encarcerada ter descoberto que estava grávida e ter dado à luz na prisão, a jovem mulher passou a ter uma nova razão de viver. Embora no passado a relação com a família não tenha sido a melhor, ao longo da clausura os familiares escreveram-lhe diariamente e não falharam um dia de visita. No dia em que é libertada, Sunshine sai com mais de 500 cartas e uma oportunidade de virar uma nova página na sua vida.

A realizadora local Lego Lei falou um pouco ao PONTO FINAL acerca do projecto. “Este é o quarto ano consecutivo de filmagens de um projecto meu intitulado ‘Família’, e esta é a primeira vez que decidimos filmar uma família que não a minha”, começa por explicar Lego Lei. “Encontrei pela primeira vez a Sunshine por causa da exposição ‘PARADISE – Welcome Home’ que me mostrou mais de 500 cartas escritas pelo pai de Sunshine, e aconteceu que o tema ‘pai e filha’ era algo que eu queria explorar nesta fase do meu trabalho documental, por isso utilizei a exploração da sua história para mapear o diálogo entre mim e o meu pai”, referiu. “Penso que ‘família’ é a mais familiar e, no entanto, a mais desconhecida, e ao explorar a família de origem quis reflectir a paisagem social de Macau”, prosseguiu.

Sobre as personagens, a realizadora explicou um pouco sobre as suas características. “Estas personagens aparentemente comuns contêm frequentemente factores complexos da época e da sociedade, e cada contacto aparentemente pequeno entre pessoas tem um impacto inimaginável nas suas vidas, e é por isso que a experiência da Sunshine de estar presa por toxicodependência e estar grávida fora do casamento permite-me fazer um forte apelo à sociedade para a nova geração, como diz a assistente social da Sunshine no filme. Depois de ouvir a história da Sunshine, o mundo é na verdade muito injusto para ela, mas ela ainda pensa que o maior defeito é ela própria”, apontou, acrescentando ainda que acredita que “cada pequeno ser vivo tem um valor precioso e está à espera de ser visto”.

No que diz respeito às dificuldades que teve em rodar a peça, Lego Lei afirma: “Quando estava a escrever o projecto estava bem ciente da questão da protecção dos entrevistados, mas como não queria lidar com ela de uma forma difícil gastei muito tempo a experimentar e a criar imagens. Em primeiro lugar, não era algo que não pudesse ser exposto, embora o uso de drogas seja tabu, ela não cometeu um erro e eu respeito-a muito, e em segundo lugar tive receio de a audiência poder sentir-se desligada das personagens. Devido a estas limitações decidi que a expressão visual da obra fosse mais livre, mais fracturada, mais poética, que é o que eu espero ter conseguido”, explicou a realizadora.

Outra dificuldade, segundo Lego Lei, é que fotografar a família de alguém requer uma grande confiança e segurança no empenho incondicional da outra pessoa em colocar a história nas mãos do autor. “Passámos muito tempo juntos antes das filmagens e entrevistas, muitos fins-de-semana a tomar chá com a família, a escrever cartas ao tribunal para obter a gravação do julgamento, ela a levar-me através do julgamento, e a viver de uma forma muito junta”, contou.

As reacções do público ao filme foram, de uma maneira geral, positivas, quer em relação à história, quer na música e no som. Lego Lei mostrou-se ainda satisfeita por ter notado um grande interesse na relação entre Sunshine e o seu pai. “O que mais me toca é que conheci uma audiência que me está a ver crescer por causa do meu trabalho”, concluiu.