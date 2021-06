Jornalistas de Macau preocupados com encerramento do Apple Daily

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O encerramento do jornal de Hong Kong Apple Daily foi precipitado pelo raide realizado pelas autoridades da região vizinha à redacção do jornal, que resultou no congelamento dos bens da publicação e detenção de cinco responsáveis. Em resposta ao PONTO FINAL, a Associação dos Jornalistas de Macau diz-se preocupada com o impacto que o fim abrupto do jornal pró-democracia possa vir a ter na RAEM.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A Associação dos Jornalistas de Macau, que representa essencialmente profissionais de língua chinesa a trabalhar na região, está preocupada com o encerramento súbito do jornal pró-democracia de Hong Kong, Apple Daily. Em resposta ao PONTO FINAL, a associação ressalva as diferenças entre Hong Kong e Macau, mas assinala que as “linhas vermelhas” dos jornalistas no que toca a assuntos de “segurança nacional” são as mesmas.

O Apple Daily, que tinha uma linha editorial democrata, publicou o seu último número na passada quinta-feira. O proprietário e magnata dos ‘media’ Jimmy Lai está actualmente detido, condenado a várias penas de prisão pelo envolvimento em protestos antigovernamentais em 2019, no âmbito da lei de segurança nacional imposta em Hong Kong há um ano.

O encerramento do jornal foi precipitado pelo facto de, na semana passada, mais de 500 agentes policiais terem feito um raide à redacção, o que resultou na detenção de cinco responsáveis e no congelamento dos bens do jornal no valor de 18 milhões de dólares de Hong Kong. O director do jornal, Ryan Law, e o director-geral, Cheung Kim-hung, foram acusados de “conluio com um país estrangeiro ou elementos externos para pôr em perigo a segurança nacional” chinesa. Com isto, os responsáveis do jornal decidiram encerrar o jornal.

A Associação dos Jornalistas de Macau começou por recordar que o jornalismo é o “quarto poder” e tem como função “supervisionar” a sociedade. A associação apontou que os órgãos de comunicação social de Macau estão preocupados com o fecho do Apple Daily e “a associação está também preocupada com o impacto no sector da imprensa de Macau”.

“Não há dúvida de que existem sempre diferenças no desenvolvimento e na atmosfera social entre Hong Kong e Macau, e as formas como a imprensa lida com as questões políticas não são as mesmas”, ressalvou a associação, acrescentando que, no entanto, “as linhas vermelhas para a cobertura de assuntos relativos a questões de “segurança nacional” são “exactamente as mesmas das de Hong Kong”. “Contudo, esperamos que uma sociedade verdadeiramente harmoniosa permita várias vozes”, referiu a associação.

O PONTO FINAL também pediu comentários à Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM), mas até ao fecho da edição não foram enviadas respostas.

Jornalista do Apple Daily detido no aeroporto de Hong Kong

Um redator do diário extinto Apple Daily de Hong Kong foi detido no domingo à noite no aeroporto de Hong Kong quando tentava sair da cidade, noticiaram ontem os meios de comunicação locais. De acordo com fontes citadas pelo jornal South China Morning Post, Fung Wai-kong foi detido pela polícia para não poder sair da cidade e ainda não foi acusado. O Apple Daily, recorde-se, publicou a última edição na quinta-feira, uma semana depois da detenção de vários executivos acusados de “conluio com forças estrangeiras”, um dos delitos ao abrigo da lei de segurança nacional que Pequim impôs no ano passado a Hong Kong.