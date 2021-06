IAM garante que problema de inundações no Porto Interior será atenuado no futuro

Numa resposta a uma interpelação escrita do deputado Sulu Sou, o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) assegura que o problema das inundações no Porto Interior vai ser atenuado no futuro, depois de concluídas as obras de drenagem pluvial daquela zona. Segundo o IAM, as inundações registadas no início deste mês foram provocadas pelo “longo período” das chuvas e pelo envelhecimento e sobrecarga da rede de esgotos.

Através de uma interpelação escrita apresentada ao Governo no dia 2 de Junho, depois de chuvas intensas terem provocado inundações em vários pontos da cidade, Sulu Sou apresentou uma interpelação escrita ao Governo questionando os mecanismos de alerta para inundações. José Tavares, presidente do conselho de administração do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), respondeu ao democrata para assegurar que, no futuro, o problema das inundações no Porto Interior seria atenuado.

Na interpelação, Sulu Sou perguntou ao Governo quais as medidas específicas para melhorar a capacidade de prevenção de inundações, quer no Porto Interior, quer em zonas como Toi San, Ilha Verde, Patane e Mong-Há, por exemplo. Na resposta, datada de 22 de Junho, José Tavares começa por culpar o “longo período dessas chuvas intensas”, e o envelhecimento e sobrecarga da rede de esgotos naqueles locais.

O IAM diz já ter procedido à limpeza da rede de esgotos nos locais que registaram inundações e, por outro lado, reforçou as acções de inspecção das caixas redentoras de gorduras dos estabelecimentos de comidas e bebidas. Além disso, o IAM diz que vai actualizar os esgotos antigos cujo escoamento está sobrecarregado.

“Actualmente, está em fase de estudo a procura de um terreno ao longo do Fai Chi Kei para a construção de uma estação elevatória de águas pluviais e a drenagem de águas pluviais até à Baía Norte do Fai Chi Kei, no sentido de reforçar a capacidade de drenagem das águas pluviais nos bairros de Toi San, Ilha Verde, Fai Chi Kei e San Kio”, aponta Tavares, garantindo: “Depois dos departamentos responsáveis pelas obras públicas concluírem a obra de drenagem pluvial da zona do Sul do Porto Interior, será atenuado, de forma geral, o problema das inundações no Porto Interior”.

Em relação ao pedido do deputado para que se melhore o mecanismo de alerta de inundações, o IAM responde que “a precisão das previsões de chuva intensa é ainda muito limitada”, mas que os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) vão “continuar a optimizar o seu trabalho”. O IAM diz ainda que os SMG têm divulgado antecipadamente as informações relativamente às condições meteorológicas adversas, “no sentido de alertar os residentes para se prepararem com a maior brevidade”.

O democrata também tinha questionado o Governo sobre o funcionamento das estações de bombeamento de águas pluviais no Porto Interior, que, na sua opinião, “não ajudou a resolver o problema”. O governante responde que esta estação só foi concluída na segunda metade do mês de Maio e que, desde então, entrou em funcionamento experimental. Ainda assim, segundo os dados do IAM, devido a esta estação, “o problema das inundações no Norte do Porto Interior foi significativamente aliviado, e a nova estação elevatória obteve um efeito positivo no alívio de inundações nessa zona”.