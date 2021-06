Homem detido devido à emissão de cheque falso

FOTOGRAFIA: PF

No domingo passado, um homem foi detido por suspeita de emitir um cheque sem provisão no valor de dois milhões de dólares de Hong Kong, indicou ontem o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP). Segundo as autoridades, o suspeito é um comerciante residente de Macau, que tem 59 anos. A vítima também é residente de Macau e comerciante, com idade de 33 anos.

A 18 de Maio, a polícia recebeu a queixa apresentada pela vítima, que disse que um homem residente emitiu um cheque falso que lhe provocou um prejuízo de dois milhões de dólares de Hong Kong. De acordo com a vítima, no dia 12 de Novembro de 2014, o suspeito tinha um restaurante na zona do ZAPE e precisava de dinheiro, então pediu a vítima para lhe emprestar dois milhões de dólares de Hong Kong, prometendo que ia devolver o dinheiro dentro de três meses. Como eram amigos desde há muitos anos, a vítima concordou em emprestar o dinheiro e passou um cheque de dois milhões ao suspeito. Depois disso, o suspeito utilizou vários pretextos para adiar o pagamento do empréstimo.

Até Setembro de 2020, depois de várias tentativas, a vítima não conseguiu recuperar o dinheiro, portanto, foi ter ao restaurante do suspeito. Os dois concordaram que o dinheiro iria ser devolvido a 30 Dezembro de 2020 e o suspeito emitiu um cheque de dois milhões de dólares de Hong Kong com a data estipulada. Em Janeiro deste ano, a vítima verificou que o restaurante do suspeito tinha fechado, e, a 7 de Janeiro, tentou levantar o cheque no banco, mas não conseguiu porque não havia dinheiro suficiente na conta. Por isso, apresentou queixa na polícia.

Na sexta-feira, o suspeito foi interceptado nas Portas do Cerco, quando tentava sair de Macau, e confessou que quando emitiu o cheque já sabia que não tinha dinheiro suficiente, acrescentando que fez isso com o objectivo de tentar adiar e ganhar mais tempo para arranjar dinheiro para pagar a dívida, mas acabou por não conseguir. De acordo com o CPSP, o suspeito foi acusado de emitir um cheque sem provisão de valor elevado e o caso já foi transferido para o Ministério Público (MP).

L.H.