Empregada doméstica acusada de roubar 200 mil patacas em joias a empregador

Um homem, residente de Macau, deparou-se com a falta de algumas joias na sua habitação e suspeitou do envolvimento da sua empregada doméstica indonésia. Depois de envolvida a polícia, foi descoberto que a mulher de 38 anos estaria a roubar o patrão e membros da sua família há já algum tempo. A mulher seria até já conhecida nas lojas de penhores locais, segundo as autoridades, onde levava as joias que roubava da casa onde trabalhava.

Uma empregada doméstica da Indonésia foi acusada de estar envolvida no roubo de 200 mil patacas em joias ao seu patrão. A mulher de 38 anos é suspeita de ter roubado não só o seu próprio empregador como também o pai deste, e admitiu já ter vendido tudo e de ter enviado o dinheiro para os seus familiares na Indonésia.

A vítima, que é um homem residente, deu pelo sucedido um dia em que descobriu algumas das joias roubadas quando estava a limpar e suspeitou imediatamente do envolvimento da sua empregada doméstica. Quando o homem deu pela falta de mais algumas das suas joias, contactou a polícia que, depois de investigar o caso, descobriu que a empregada tinha penhorado joias em várias lojas de penhores em 36 ocasiões desde Junho de 2020. Depois de confrontada, a empregada doméstica de nacionalidade indonésia confessou o crime e revelou também que teria roubado a casa do pai do empregador.

A polícia conseguiu apenas recuperar 11 dos artigos roubados das lojas de penhores e acabou por acusar a empregada doméstica, que já trabalhava com esta família desde 2019, do crime de furto qualificado, tendo o caso sido encaminhado para o Ministério Público.

Confessou consumo de droga à polícia por sentir receio dos efeitos

No dia 27 de Junho, um homem de 28 anos, titular do documento de trabalhador não-residente, contactou a polícia afirmando que tinha consumido droga com um outro indivíduo na zona do Zape. Depois de ouvir o queixoso, a polícia deteve o suspeito e os agentes deslocaram-se ao hotel referido onde encontraram o segundo suspeito no quarto, um homem de 32 anos de nacionalidade vietnamita, tendo encontrado também diversos utensílios para consumo de droga no local.

Os dois homens, que se tinham conhecido online uns dias antes, confessaram que tinham o hábito de consumir ICE, tendo sido também submetidos a exame de urina e os resultados foram positivos para aos dois. O indivíduo de nacionalidade vietnamita acabou por contar que os utensílios lhe pertenciam e que os levou para o quarto do hotel para consumir a droga com o amigo. Disse também que tinha comprado a droga através de um homem de nacionalidade vietnamita, mas recusou-se a dar mais pormenores sobre o caso.

O queixoso alega que apresentou a queixa à polícia por estar com medo dos efeitos da droga. O caso seguiu já para o Ministério Público e ambos foram acusados dos crimes de consumo ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas e detenção indevida de utensílios ou equipamento para consumo de droga.