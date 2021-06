Autoridades preparam alargamento da validade dos testes para quem vem de Guangdong

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Na conferência de ontem dos Serviços de Saúde, as autoridades indicaram que estão a preparar o aumento do prazo de validade dos testes de ácido nucleico para quem vem de Guangdong, que agora é de apenas 48 horas. Os responsáveis referiram ainda que há cerca de 1.800 estudantes de Macau no estrangeiro que pretendem regressar ao território durante o Verão.

André Vinagre

As autoridades de saúde estão a estudar a possibilidade de voltar a estender o prazo de validade dos testes de ácido nucleico para quem atravessa a fronteira de Guangdong para Macau. Actualmente, os testes têm de ter um prazo de 48 horas. As autoridades de saúde, na conferência de imprensa de ontem do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, detalharam que vai ser alargado o prazo de validade dos testes de quem estiver vacinado.

Tai Wa Hou, responsável pelo plano de vacinação, explicou que as autoridades de Macau estão em comunicação com as autoridades da província de Guangdong no sentido de prolongar o prazo de validade para quem tem uma ou duas doses da vacina. “A vacina é relevante para a passagem fronteiriça entre as duas regiões”, referiu.

O responsável não quis detalhar a partir de quando é que seria implementado esse alargamento dos prazos de validade dos testes, uma vez que “a medida ainda precisa de uma análise técnica”. Tai Wa Hou disse também não saber se os prazos vão ser alargados para três, cinco ou sete dias. Anteriormente, recorde-se, o prazo de validade dos testes para Guangdong era de sete dias.

Quanto às restrições fronteiriças com Hong Kong, os dois casos locais registados recentemente na região vizinha dificultaram as negociações. Macau estava à espera de que Hong Kong atingisse os 28 dias sem casos locais para retomar as viagens sem quarentenas entre as duas regiões. Agora, Tai Wa Hou indicou que estão a acompanhar a situação em Hong Kong para retomar as negociações no futuro.

Questionado na conferência de imprensa sobre as diferenças entre as medidas impostas em relação a Guangdong e Hong Kong, Tai Wa Hou referiu que se tratam de duas regiões diferentes. “Em Hong Kong há um ano que surgem sempre casos e só agora nos últimos tempos é que ficou sem casos, pelo que devemos tomar mais precauções e gradualmente temos de observar a sua evolução epidémica. O interior da China está há muito tempo sem casos”, disse.

Tai Wa Hou actualizou também os números das doses de vacina contra a Covid-19 administradas em Macau. Até à tarde de ontem, tinham sido administradas 329.495 vacinas num total de 229.957 pessoas. Destas, 129.043 têm apenas uma dose e 100.914 já têm as duas doses.

Na conferência, as autoridades de saúde também falaram sobre a vacina da Sinopharm para dizerem que, “a pouco e pouco”, a vacina chinesa será aprovada pelos países do Ocidente. “A OMS [Organização Mundial de Saúde] já reconhece a vacina da Sinopharm”, disse Tai Wa Hou, acrescentando que “a pouco a pouco os restantes países vão reconhecer” esta vacina.

Já Lau Fong Chi, chefe da Divisão de Relações Públicas da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), adiantou que, até agora, cerca de 1.800 estudantes de Macau no estrangeiro indicaram às autoridades que pretendem voltar a Macau no Verão para passar as férias. A responsável da DST acrescentou que os jovens vão ter de fazer quarentena nos hotéis designados.