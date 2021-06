Ark – Associação de Arte de Macau apresenta “Caleidoscópio da Arte – Contacto com a Arte da Fotografia”

A Ark – Associação de Arte de Macau (AAMA) apresenta uma exposição fotográfica intitulada “Imagens experimentais” no âmbito do programa de arte “Caleidoscópio da Arte – Contacto com a Arte da Fotografia”. O programa é patrocinado pela Fundação Macau e decorre de 4 a 24 de Julho de 2021 na Casa Memorial Sun Yat-Sen.

De acordo com a AAMA, o objectivo do evento é o de promover o conhecimento da arte fotográfica, oferecendo cursos de formação desde a história da fotografia à prática, para jovens locais e interessados ​​na área.

A artista Alice Kok será a formadora e curadora da exposição. A formação contém três sessões intensivas que devem ser concluídas no prazo de um mês. A primeira parte versa sobre os fundamentos da arte fotográfica, incluindo a técnica e aplicação de equipamento fotográfico, competências de composição e fotografia.

A segunda metade é dedicada à pós-produção, incluindo técnicas de edição e selecção de fotografias, retoques, impressão e produção de fotos. A terceira, e última, parte é a sessão avançada de exposição de arte fotográfica, incluindo o processo curatorial, actividades e práticas. Os participantes criarão uma série com as suas próprias obras fotográficas para serem exibidas na mostra.

Os recursos do programa permitem que os alunos vivenciem pessoalmente todo o processo criativo, tanto teórica quanto prática. Serão 13 os participantes nas actividades: Chan Sio Fong, Cheong Leong, Hoi Lai Kei, Kou Weng Hang, Kwan Vai Meng, Lam Kok Kun, Lao Ka Lan, Leong Hou Fai, Leong Lai Na, Mok Peng Cheong, Tong Chau U, Un Chi Lok, Wong Hou In

A AAMA assume a missão de promover a arte e a cultura através do acolhimento de vários tipos de actividades artísticas, tais como exposições, seminários e workshops. A associação pretende realizar actividades que incluem a disponibilização de um canal para os residentes de Macau aprenderem sobre arte, bem como servir de plataforma para mostrar os seus talentos e criatividade, na esperança de valorizar o seu apreço pela arte e melhorar a sua qualidade de vida. Além disso, essas actividades permitem que os participantes libertem a pressão do trabalho e da vida diária.

