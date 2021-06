AL termina discussão sobre lei do hino e da bandeira

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Ficou concluída a discussão em sede de comissão da proposta de lei sobre a utilização e protecção da bandeira e hino nacionais. O parecer foi assinado ontem de manhã, noticiou a Rádio Macau.

O diploma apresentado ontem prevê que haja um “incentivo aos residentes para o uso da bandeira nacional em ocasiões adequadas e previsão expressa sobre a posição do emblema nacional pelos residentes em ocasiões solenes, para expressar sentimentos patrióticos”. Por outro lado, a alteração à lei prevê um aperfeiçoamento das disposições sobre medidas da bandeira e do emblema nacionais, tendo em conta o local e as edificações onde a bandeira está hasteada.

O diploma pretende também melhorar as disposições legais no que toca à colocação da bandeira nacional a meia haste em sinal de luto e a previsão da cobertura da bandeira de determinadas personalidades no caso do seu falecimento.

Após a assinatura do parecer sobre a proposta de lei, Ho Ion Sang, presidente da comissão que analisou o diploma na especialidade, referiu: “Entendemos que a proposta de lei consegue responder às alterações introduzidas nas leis nacionais. Durante o percurso da nossa apreciação pedimos ao proponente o esclarecimento de determinadas questões e também recebemos uma resposta clara do Governo. Esta proposta de lei clarificou as normas e os princípios, ou seja, que não pode afectar a dignidade da bandeira, emblema e hino nacionais”.

Citado pela Rádio Macau, Ho Ion Sang disse que “o Governo respondeu que, no futuro, se os residentes tiverem dúvidas na utilização da bandeira ou emblema podem consultar a Direcção dos Serviços dos Assuntos de Justiça (DSAJ). Além disso, considerando que actualmente a maior parte das pessoas utiliza [a plataforma] IAM em Contacto, irá coordenar os trabalhos dos serviços da área de justiça e o IAM para que os residentes possam apresentar dúvidas sobre o uso da bandeira ou do emblema através do IAM em Contacto”.