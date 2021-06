Agnes Lam questiona eficácia do Metro Ligeiro de Macau

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Numa interpelação ao Governo, a deputada sugere o aparecimento de um “elefante branco” constatando que a infraestrutura provoca uma “hemorragia” nas contas públicas.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

A deputada da Assembleia Legislativa (AL) interpelou ontem o Governo da RAEM sobre o Metro Ligeiro de Macau (MLM). O relatório anual da empresa revelou que o Executivo concedeu 1,06 mil milhões de patacas de assistência financeira, o que representou 98% das suas receitas anuais.

Agnes Lam lembra que, sem essa ajuda, o MLM teve uma receita anual de bilheteira de 2,98 milhões de patacas, mas uma dívida de 527 milhões. Sendo a espessa tão elevada, e não se perspectivando tão cedo que os carris cheguem até à Barra, já na península de Macau, a deputada mostra-se preocupada com a incapacidade de o transporte ser mesmo “atractivo para a população”.

“É improvável que o número de passageiros aumente significativamente, e o número de passageiros diários permanecerá em cerca de 1.000, por isso, a perda continuará ano após ano”, escreveu Agnes Lam.

A deputada eleita pelo Observatório Cívico fala mesmo em “benefício zero”, revelando opiniões de que o transporte deveria ser “suspenso” para parar o prejuízo, pelo menos até ele chegar a Macau.

Engenheiros, revela Agnes Lam, sugerem que essa opção não deverá sequer ser equacionada, uma vez que qualquer interrupção implicará danos liquidados, compensações por quebra de contrato, suspensão da maquinaria, entre outras coisas, podendo trazer ainda mais prejuízo ao erário público, já para não falar dos 600 empregados da empresa que acabariam por perder os seus postos de trabalho.

Ainda assim, defende a deputada, “a Administração precisa de adoptar uma abordagem mais agressiva para resolver questões relacionadas com o funcionamento do projecto”, tentando ao máximo reduzir as despesas inerentes a todo o processo. Para isso, sugere Agnes Lam, “é necessário criar novas fontes de rendimento e reduzir as despesas, por um lado, aumentando as receitas e, por outro, poupando dinheiro”.

A deputada lamenta que a pandemia de Covid-19 tenha sido machadada forte no primeiro ano de funcionamento do MLM, mas isso, por si, não pode servir de desculpa. Agnes Lam pretende que o Governo liderado por Ho Iat Seng explique onde vão tentar buscar mais receitas para tornar o projecto mais sustentável do ponto de vista económico. “Que receitas para o futuro? Haverá algum plano comercial e de publicidade? Que calendário vai seguir a empresa para obter mais receitas? Há estimativas”, questiona a deputada do Observatório Cívico.

Outra situação prende-se com a efectividade das estações. Em condições normais, estações como a do Terminal Marítimo da Taipa, Terminal do Posto Fronteiriço de Lin Fa ou do Aeroporto de Macau seriam locais de grande fluxo de passageiros, mas para já parece ser pouco provável aumentar o número de visitantes por essas entradas. “Que planos tem o MLM para criar um fluxo de passageiros adequado”, questiona Agnes Lam, que lembra que o contrato da empresa com o Governo de Macau é de 80 meses a partir de 2018 e é necessário “assegurar a utilização adequada dos fundos públicos”.

A deputada nota ainda que, para que haja um controlo real e efectivo do público, o MLM deve explicar “claramente” todos os elementos do passivo, sendo que o conteúdo das contas deverá ser exaustivamente escalpelizado”.