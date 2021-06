Taxa de desemprego de Macau encontra-se nos 3%

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Se considerarmos apenas os residentes, a taxa de desemprego sobe um pouco mais para os 4,1%. Apesar de baixa, há muito que o território não assistia a valores desta ordem como se tem visto desde o início deste ano.

Entre Março e Maio de 2021 a taxa de desemprego em Macau foi de 3% e a taxa de desemprego dos residentes fixou-se em 4,1%, sendo ambas idênticas às do período passado (Fevereiro a Abril de 2021). A taxa de subemprego correspondeu a 4,2%, tendo descido 0,6 pontos percentuais, informou a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos em nota de imprensa divulgada esta sexta-feira.

No período em análise a população activa que vivia em Macau totalizou 390.600 pessoas e a taxa de actividade foi de 68,9%. A população empregada fixou-se em 378.700 pessoas e o número de residentes empregados atingiu 278.600 pessoas, ou seja, menos 3.800 e 3.000, respectivamente, em comparação com o período precedente.

Em termos de ramos de actividade económica, verificou-se que o número de empregados do sector do jogo, bem como o número de empregados da construção, decresceram. Porém, o número de empregados na restauração e hotelaria aumentou.

A população desempregada é composta por cerca de 12 mil pessoas, menos 100 face ao período transacto. Destaca-se que de entre os desempregados à procura de novo emprego, a maioria trabalhou anteriormente no ramo de actividade económica das lotarias, outros jogos de aposta e actividade de promoção de jogos, bem como no ramo da construção. Além destes, o número de desempregados à procura do primeiro emprego representou 6,5% do total da população desempregada, tendo aumentado 0,9 pontos percentuais.

A população subempregada fixou-se em 16.300 pessoas, menos 2.600 em relação ao período anterior. Salienta-se que a maior parte da população subempregada pertencia ao ramo de actividade económica das lotarias, outros jogos de aposta e actividade de promoção de jogos e ao ramo da construção.

Em comparação com o período de Março a Maio de 2020, a taxa de subemprego e a taxa de desemprego cresceram 1,6 e 0,6 pontos percentuais, respectivamente, enquanto que a taxa de actividade decresceu 1,6 pontos percentuais.

De acordo com os registos de migração, os residentes de Macau e os trabalhadores não-residentes, que trabalhavam em Macau mas viviam no exterior, foram estimados em cerca de 83.500, incluindo estes indivíduos, a mão-de-obra total era de 474.200 pessoas, menos 4.300, face ao período transacto.

DSAL ajudou na contratação de 2 122 pessoas no primeiro semestre

A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), assume, continua atenta à evolução do mercado de trabalho, dá apoio aos residentes no emprego e presta vários serviços adequados, com o fim de ajudar, de várias formas, os candidatos a integrarem-se no mercado de trabalho o mais breve possível.

Um total de 1.698 pessoas foram contratadas através das medidas habituais e específicas de emparelhamento de emprego. Os habituais serviços de apoio ao emprego da DSAL estão a ser prestados contínua e empenhadamente, tendo, no período de Janeiro a meados de Junho do corrente ano, sido encaminhadas pela DSAL e comparecido a entrevista 6.080 pessoas. Destas, 1.439 foram contratadas, principalmente para os sectores da construção civil (648 pessoas), serviços de segurança e limpeza (203 pessoas) e comércio a retalho (131 pessoas), os quais representam cerca de 70% do total.

Um total de 424 pessoas conseguiram emprego através de feiras de emprego coorganizadas com as empresas. A DSAL organizou, sucessivamente no segundo trimestre, 13 grandes feiras de emprego em parceria com as seis empresas de lazer (MGM, Galaxy, Macau Parque Temático e Resort, Wynn, Sands China e Grand Lisboa Palace), que disponibilizaram mais de 1.300 vagas em mais de 180 postos, nomeadamente nas áreas de operações hoteleiras, marketing, análise de negócios, operação e gestão de restauração, desenvolvimento de projectos e gestão de equipamentos, entre outros.

A DSAL encaminhou um total de 2.675 candidatos a emprego para contacto com as empresas para a entrevista, sendo que destas, 446 pessoas estavam incontactáveis e 2.229 foram contactadas, tendo 598 recusado a entrevista e 1.631 aceitado a entrevista. No dia da feira de emprego, 353 candidatos não compareceram, tendo os restantes 1.278 candidatos comparecido.

G.L.P.