Retiro de yoga para fintar a impossibilidade de viajar

Margarida Luz e Sandi Manhão preparam-se para organizar um retiro de três dias no hotel The Roosevelt com várias aulas de fitness e bem-estar, com um foco na prática de yoga. Este evento do próximo fim de semana procura oferecer ao público de Macau uma alternativa de tirar férias sem sair do território, com um propósito de relaxamento e dedicação ao bem-estar.

Joana Chantre

Joanachantre@hotmail.com

Nos dias 2, 3 e 4 de Julho irá decorrer um retiro de yoga e bem-estar no hotel The Roosevelt, na Taipa, que virá mesmo a tempo das férias de verão. Ainda sem haver a possibilidade de viajar sem restrições, muitos dos residentes do território terão de passar o seu período de descanso anual na cidade. Tendo esta situação em mente, duas amigas decidiram constituir uma parceria e organizar o ‘Summer Wellness and Yoga Retreat’. Margarida Luz e Sandi Manhão são as organizadoras deste retiro de três dias que pretende dar resposta à necessidade crescente de abrandar e reorientar as pessoas face a uma sociedade com a tendência a dar cada vez mais importância ao seu bem-estar físico e mental.

De acordo com a nota de imprensa do evento, desde o ano passado que alguns retiros de bem-estar de luxo a nível mundial começaram a proporcionar os seus programas directamente para as pessoas, com conteúdos online variados. “Somos muito afortunados em Macau de, apesar desta nova realidade, ainda podermos manter actividades sociais, e devido a ambas estarmos ligadas à indústria do fitness, saúde e bem-estar, decidimos criar este retiro para que os participantes possam realmente abrandar, renovar e se restaurar, sem ter de sair da cidade”.

O evento, que se realizará no fim de semana, vai procurar oferecer diferentes estilos de yoga ao ar livre e na piscina, praticando exercícios respiratórios, restabelecimento do equilíbrio com banho de som e meditação, participação em workshops sobre nutrição e autocuidado, com diferentes instrutores e peritos em diferentes áreas.

Uma das organizadoras, Margarida Luz, falou ao PONTO FINAL acerca deste retiro de Verão. “Eu sou instrutora de yoga e dou aulas há mais de seis anos, e como costumo fazer muitos eventos de yoga, inclusive fizemos um em Abril que foi um workshop, então já tínhamos essa ideia desde o ano passado, de porventura fazermos um retiro, mas com a covid e tudo, não sabíamos se ia ser um bom momento. Esperámos e agora, juntando ao facto de que as pessoas não podem viajar, e procuram algo que fazer aqui em Macau, como as ‘staycations’”, começa por explicar. “Eu tenho um grupo grande de alunos e também conheço muita gente interessada no tema de yoga e meditação, e então nasceu esta ideia, que é fazer finalmente um evento de três dias onde as pessoas podem hospedar-se no hotel e durante esses três dias focarem-se a aprender mais sobre o yoga como uma disciplina holística”, refere.

As actividades disponíveis irão desde aulas de yoga à meditação guiada, exercícios de respiração e até focando na vertente do fitness e bem-estar. “Também vamos incluir tópicos como a alimentação saudável, com a participação de uma ‘health coach’, a Catarina Rodrigues, que vai dar também uma palestra sobre hábitos alimentares saudáveis, e isto complementa ou ajuda a incentivar as pessoas a começarem ou continuarem com hábitos saudáveis na vida diária, pois neste retiro o objectivo será um pouco este, de finalmente trazer algo diferente, tendo sempre a vertente do yoga presente”, explica.

Os interessados poderão encontrar mais informação e fazer as marcações na página www.wellnessyogaevents.com. “O público em geral que queremos atrair são pessoas que já fazem yoga de alguma forma, as que já conhecem e que querem dedicar-se à práctica num fim de semana sem interrupção”, refere Margarida Luz, continuando: “Também são bem-vindas as pessoas que nunca experimentaram o yoga. Nós estamos a tentar oferecer uma experiência boa, tanto para as pessoas que já fazem yoga e também a pessoas que querem tomar esta oportunidade para aprenderem um pouco mais, e por isso nós estamos a oferecer diferentes disciplinas, porque existem vários tipos de yoga, como o Vinyasa, que é um tipo de yoga mais atlético, mais fluído e rápido, com mais movimentos. Depois, para relaxar, existe o Restorative Yoga, que ajuda as pessoas que têm muita pressão no trabalho, por exemplo, a conectar com a calma. Haverá escolhas para todos”, concluiu.