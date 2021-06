Operação policial “Trovoada 2021” mobilizou mais de três mil agentes

FOTOGRAFIA: SPU

Desde o dia 6 de Junho que, uma operação policial de prevenção à criminalidade transfronteiriça, já mobilizou mais de três mil agentes em Macau, tendo resultado até ao momento em 169 acções de fiscalização surpresa em 340 locais, nomeadamente casinos, lojas e estabelecimentos comerciais e residenciais suspeitos. Durante estas operações, 8.915 indivíduos foram sujeitos a identificação, 689 indivíduos foram conduzidos à polícia para efeitos de averiguações da identidade, dentro dos quais 134 indivíduos foram encaminhados ao Ministério Público, por suspeita de prática de crimes de furto, burla, usura e crimes relacionados com a droga, informaram os Serviços de Polícia Unitários (SPU) na sexta-feira.

A operação, denominada “Trovoada 2021”, é um trabalho entre as autoridades das regiões de Guangdong, Hong Kong e Macau, sendo que do lado da RAEM é coordenada e planeada pelos SPU e levadas a cabo pelos Serviços de Alfândega (SA), Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) e pela Polícia Judiciária (PJ). A operação visa manter “a estabilidade da segurança pública, prevenir e combater a criminalidade organizada transfronteiriça”, indicaram as autoridades de Macau, em comunicado de imprensa.

Foram ainda apreendidos vários tipos de droga, desde cocaína a ice, entre outros estupefacientes, para além de fichas de jogo no valor de 347.000 dólares de Hong Kong, “1.374 notas destinadas ao treino de contagem manual de dinheiro parecidas com notas de mil dólares de Hong Kong e 10 toneladas de alimentos congelados contrabandeados”, revela ainda a mesma nota.

A operação “Trovoada 2021” continuará em curso e os SPU vão continuar atentos ao evoluir da situação da segurança de Macau, ajustando oportunamente as estratégias de combate à criminalidade transfronteiriça, a fim de estabilizar a segurança regional.