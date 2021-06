Governo está a “asfixiar” oportunidades para os jovens de Macau estudarem no exterior, diz Sulu Sou

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Numa interpelação escrita enviada ao Executivo na passada sexta-feira, Sulu Sou assinalou que o Governo tem estado a reduzir o apoio aos alunos que querem frequentar o ensino superior fora de Macau. Para o deputado, o Governo está a “asfixiar” as oportunidades dos jovens.

Numa interpelação escrita remetida na sexta-feira ao Governo, Sulu Sou quer saber os motivos pelos quais o Governo tem estado a diminuir os apoios para permitir que os alunos de Macau possam frequentar o ensino superior no exterior. O deputado lembra que, apesar dos cortes na Administração devido à crise provocada pela pandemia, o Governo sempre afirmou que não seriam reduzidas as despesas essenciais no que toca à educação.

Depois da fusão entre a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude com a Direcção dos Serviços do Ensino Superior, para a criação da Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ), deu-se também a fusão do Fundo do Ensino Superior, Fundo do Desenvolvimento e do Fundo de Acção Social Escolar. A fusão destes fundos seria responsável por conceder bolsas de estudo a alunos que quisessem continuar os estudos no exterior.

No entanto, aponta Sulu Sou, foram abolidas as bolsas de estudo para o exterior no ano lectivo de 2021/2022. Além disso, o número de bolsas para que os estudantes continuassem os estudos em departamentos locais também foi reduzido de 510 para 350.

O deputado democrata diz que, desde 2006, cerca de 550 alunos beneficiaram do programa de estudo no exterior, frequentando instituições classificadas entre as 100 melhores do mundo, como a Universidade de Pequim, Universidade de Melbourne, University College London, Universidade de Edimburgo, Universidade de Toronto, Universidade de Berkeley, por exemplo. Segundo as regras, os estudantes recebem uma bolsa cujo valor varia entre os 80 mil e 320 mil patacas, e no final do curso têm de voltar a Macau para exercer a sua profissão.

O fim deste programa “infligiu um duro golpe aos excelentes estudantes locais que se preparam há muito tempo e que foram mesmo aceites por universidades de renome mundial, podendo mesmo ter efeitos irreversíveis no seu planeamento de carreira”, afirmou o deputado democrata, acrescentando: “o Governo voltou atrás na sua promessa de não reduzir o compromisso financeiro para com a educação, e asfixiou a oportunidade extremamente valiosa de os estudantes locais frequentarem as melhores universidades do mundo e contribuírem para Macau após os seus estudos”.

Assim, Sulu Sou questionou: “Por que razão [o Governo] aboliu subitamente o regime especial de bolsas de estudo que apoia a população de Macau a estudar em universidades de topo mundial e a regressar para contribuir para a sociedade após a graduação e, ao mesmo tempo, reduziu drasticamente o número de pedidos de bolsas especiais?”. Sulu Sou pergunta também se o Governo pensa corrigir a medida e retomar as bolsas referidas.

Por fim, o democrata pergunta quais os resultados alcançados com o programa de bolsas no exterior e quais serão as medidas práticas do Governo para, no futuro, aumentar o número de quadros qualificados a trabalhar em Macau.