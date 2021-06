Governo diz respeitar sugestão de criação de corredor visual entre a Penha e o Lago Sai Van

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

A Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) garante que vai respeitar as opiniões recolhidas na consulta pública sobre o Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico de Macau, que pediam um corredor visual entre a Colina da Penha e o Lago Sai Van. Estas opiniões serão tidas em conta também no Plano Director, reiterou Chan Pou Ha, directora da DSSOPT, em resposta a uma interpelação de Sulu Sou.

Através de uma interpelação escrita apresentada ao Governo a 10 de Maio, Sulu Sou tinha pedido que as autoridades tivessem em conta que a maioria da população queria que fosse criado um corredor visual entre a Ponte do Governador Nobre de Carvalho e a Colina da Penha. Na resposta da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), encaminhada ontem pelo deputado às redacções, o Executivo compromete-se a respeitar as opiniões e a tê-las em contas no Plano Director.

Na interpelação, Sulu Sou começou por chamar a atenção para o facto de, na consulta pública sobre o Plano Director, terem sido várias as sugestões que pediam a determinação das zonas C e D do Lago Nam Van como zonas verdes e espaços públicos abertos e que houvesse uma restrição à altura das construções circundantes à Colina da Penha.

Chan Pou Ha respondeu: “No que diz respeito às opiniões e sugestões dos residentes, estas serão posteriormente analisadas, juntamente com os pareceres dos membros do Conselho do Planeamento Urbanístico e tidas em consideração na fase posterior da elaboração dos planos de pormenor, tendo em vista a salvaguarda da paisagem histórica em causa”.

Sulu Sou pediu também que, “de acordo com a opinião pública”, fossem agrupadas as zonas C e D do Lago Nam Van, incluindo o próprio Lago Nam Van e o Sai Van, e ainda a zona B dos Novos aterros, para criar “uma zona sustentável e um ex-libris de lazer turístico”. A directora da DSSOPT disse que, de acordo com os planos, “a baía da Praia Grande tornar-se-á numa zona que integrará as vertentes administrativas, de prestação de serviços, culturais e zonas ribeirinhas de lazer, formando, por conseguinte, uma Cintura de Turismo Histórico na Zona Costeira”.

O democrata lembrou que as opiniões referentes ao Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico de Macau e do Plano Director pedem a protecção “rigorosa” da paisagem da Colina da Penha e a protecção da área entre a Colina da Penha e a Ponte do Governador Nobre de Carvalho e a zona B dos Novos Aterros.

Chan Pou Ha lembrou que “os pormenores relativos à finalidade dos terrenos e as condicionantes urbanísticas das parcelas de terreno serão retractados na futura elaboração dos respectivos planos de pormenor, tendo como base a versão definitiva do Plano Director”. As sugestões apresentadas nas consultas públicas relativamente ao corredor visual entre a Penha e o lago “serão tidas em consideração no Regulamento Administrativo do Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico de Macau e constituirão num dos fundamentos para o Plano Director da RAEM, que enformam os instrumentos de disciplina urbanística para a gestão e regulamentação das operações urbanística”.