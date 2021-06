Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas celebrado na RAEM

Governo apela à participação de toda a população na rejeição de drogas. O Instituto de Acção Social promove, até Setembro, 121 actividades de luta contra o flagelo.

A Organização das Nações Unidas (ONU) definiu o dia 26 de Junho como o Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, cujo tema para este ano é “Salve vidas partilhando os factos sobre drogas”. A celebração da ocasião continua a ter como objectivo despertar a atenção de todos os países do mundo para a problemática de drogas e combater, em conjunto, aos malefícios de drogas.

Para assinalar a data, o Instituto de Acção Social (IAS), em colaboração com as instituições particulares, organizará, de forma contínua, nos meses de Junho a Setembro, 121 actividades de luta contra a droga baseada no princípio de “Estratégia de saúde – dizer não ao uso de drogas”, a fim de apelar a toda população para incidir a sua atenção sobre o problema das drogas e dizer não às drogas, revelou o instituto em nota de imprensa tornada pública na passada sexta-feira.

De acordo com os dados referentes ao ano de 2018, divulgados no “Relatório Mundial sobre Drogas 2020” da ONU, cerca de 269 milhões de pessoas a nível mundial usaram, pelo menos uma vez, a droga nesse ano, das quais cerca de 35,6 milhões de pessoas toxicodependentes sofrem de doenças devido ao seu consumo e cerca de 480 mil pessoas morreram da mesma causa. Face a esta realidade, para além de continuar a adoptar uma postura autoritária e intransigente na implementação das políticas de combate à droga a nível nacional, a China, ao longo dos últimos anos, tem reforçado as suas acções de execução de leis para o combate à droga, assim como tem fortalecido a cooperação internacional e estabelecido regulamentação de novos estupefacientes em tempo útil, reflectindo, desta forma, a determinação do país na gestão e no controlo da problemática de drogas.

Dados de Macau, compilados no “Sistema do Registo Central dos Toxicodependentes de Macau”, mostram que, em 2020, registaram-se um total de 219 casos de toxicodependência, dos quais 7,3% são jovens com idade inferior a 21 anos, valores que apresentam um decréscimo contínuo no número de casos participados por ano. Os tipos de drogas consumidas são predominantemente o ice e a cocaína, sendo a percentagem, de acordo com o número de pessoas/vezes, de 35,5% e 19,2%, respectivamente. O local de consumo continua a ser em locais privados, o que reflecte uma percentagem de 70% de consumo ocorrido em casa, na casa dos amigos e nos hotéis. Com base nos números apresentados, pode-se concluir que a clandestinidade do consumo de drogas e a dependência juvenil na cocaína e na canábis são os problemas que continuam a merecer a atenção e preocupação contínua.

O IAS, garante, tem vindo a utilizar as estratégias completas, abrangentes e objectivas para desenvolver as diversas acções educativas sobre o combate à droga. Relativamente aos cursos sistemáticos da educação sobre medicamentos, devido à pandemia ao longo de 2020, o IAS tem vindo a reforçar a divulgação de cadernos de exercício, via online, e de divulgação de informações sobre medicamentos, e, após a retoma das aulas presenciais, os cursos registaram a participação de cerca de 9.000 estudantes oriundos do último ano do ensino infantil até ao ensino básico complementar.

Relativamente ao tratamento da toxicodependência, o IAS tem implementado, desde 2005, o programa de tratamento de manutenção com metadona que, até à presente data, conta com participação de mais de 400 pessoas toxicodependentes. A manutenção, em cinco anos consecutivos, de zero casos de infecção de pessoas toxicodependentes pelo vírus da imunodeficiência humana (VIH), alcançada por Macau desde 2016, significa que os trabalhos de reabilitação e tratamento realizados na região têm surtido um efeito bastante positivo, consideram as autoridades.