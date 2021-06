Coutinho denuncia substituição de docentes locais por não-residentes na USJ. Instituição nega

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Um grupo de professores da Universidade de São José (USJ) terá sido despedido sem justa causa e, para o seu lugar, a instituição estará a contratar trabalhadores não-residentes, denunciou José Pereira Coutinho. Porém, a instituição diz que Coutinho está a deturpar os factos e salienta que até tem aumentado o número de professores locais.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

José Pereira Coutinho denunciou, na sexta-feira, que um grupo de professores da Universidade de São José (USJ) terá sido despedido sem justa causa e que, para substituir os docentes despedidos, a instituição estaria a contratar profissionais não-residentes.

Segundo o presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM), o seu gabinete foi solicitado a dar apoio a um grupo de professores da USJ que tinham sido despedidos sem justa causa, dois deles um casal cujo filho frequenta aquela instituição. O deputado diz que a USJ explicou os despedimentos com uma “reestruturação interna da universidade” e que as vagas iriam ser ocupadas por trabalhadores não-residentes.

Esta explicação “é totalmente inaceitável”, disse o deputado, acrescentando que, logo após os despedimentos, a USJ “contratou de imediato novos professores, incluindo professores não residentes”. “É de salientar que devido ao impacto da pandemia, estas famílias não conseguem manter a qualidade de vida após terem sido despedidos”, frisou.

Coutinho referiu que esta medida “viola claramente” o princípio de “trabalhadores não residentes são complemento dos recursos humanos locais” que está presente na Lei de Bases da Política de Emprego e dos Direitos Laborais.

O deputado que se vai recandidatar à Assembleia Legislativa (AL) nas eleições de 12 de Setembro acompanhou, na passada sexta-feira, os professores que foram despedidos sem justa causa para apresentarem as respectivas queixas junto da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL). Aquando da formalização da candidatura à AL, o deputado já tinha indicado que 12 professores universitários tinham sido despedidos de uma instituição de ensino superior subsidiada pelo Governo. Na altura, Coutinho não quis adiantar o nome da instituição.

USJ DESMENTE COUTINHO

A denúncia de José Pereira Coutinho foi, no entanto, desmentida pela USJ. Num comunicado divulgado no site da instituição horas depois de o deputado ter chamado a atenção para a situação, a instituição clarificou o caso através de um comunicado assinado por Stephen Morgan, reitor da USJ.

“As declarações feitas à imprensa pelo sr. José Pereira Coutinho sobre a rescisão dos contratos de três funcionários residentes em Macau deturpam inteiramente o que lhe foi dito pela Universidade de São José (USJ)”, começa por ler-se no comunicado.

A instituição diz que a reorganização do departamento de inglês não fez com que o pessoal local fosse substituído por pessoal não-residente. A universidade diz mesmo que essa reorganização “conseguiu aumentar a proporção de pessoal residente local e reduzir o número de portadores de ‘bluecard’”. A USJ diz mesmo que Coutinho foi informado disto e escolheu “conscientemente dizer exactamente o contrário”.

“A proporção de pessoal académico local subiu de 70%, quando me tornei reitor em Maio de 2020, para os 76% actuais. O nosso pessoal administrativo continua a ter 97% de residentes locais. Além disso, a proporção do pessoal total que é residente local subiu de 84% para 88%”, afirmou Stephen Morgan no comunicado.

Além disso, o reitor da USJ diz mesmo que a universidade tem-se empenhado para garantir o emprego dos locais e “só emprega titulares de ‘bluecard’ quando as competências específicas necessárias não estão disponíveis em Macau ou se for necessário preservarmos o nosso carácter de universidade internacional”.