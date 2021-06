A bem da nação, tarefas continuarão a ser bem executadas

FOTOGRAFIA: GCS

Chefe do Executivo reúne-se com o presidente da Associação Geral dos Chineses Ultramarinos de Macau e insta entidade a “proceder bem com as tarefas relacionadas com o sentimento de amar a Pátria, Macau e a terra de origem”.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, teve na sexta-feira, na Sede do Governo, um encontro com o presidente da assembleia-geral da Associação Geral dos Chineses Ultramarinos de Macau, Lao Nga Wong, e respectiva comitiva, no qual foram trocadas impressões sobre o desenvolvimento da comunidade dos chineses ultramarinos em Macau e os trabalhos da prevenção da pandemia, entre outros temas, divulgou, em comunicado de imprensa, o Gabinete de Comunicação Social do Governo da RAEM.

Ho Iat Seng congratulou, em primeiro lugar, a entidade pela eleição da sua nova direcção e afirmou ainda que a associação tem desempenhado, ao longo dos anos, o papel de unir as comunidades dos chineses ultramarinos aqui residentes, apoiando os trabalhos do Executivo, principalmente desde a transferência de soberania em 1999. “Espero que a associação, que passa agora para a terceira geração, mantenha esta tradição e continue a proceder bem com as tarefas relacionadas com o sentimento de amar a Pátria, Macau e a terra de origem”, afirmou o Chefe do Executivo.

O líder do Governo local reconheceu que a associação é uma das que servem de pilares da RAEM, cujos membros, oriundos de diferentes sectores da sociedade, têm colaborado proactivamente com as acções governativas nas suas diferentes vertentes. Assim, prometeu Ho Iat Seng, o Governo da RAEM planeia continuar a auscultar as suas opiniões construtivas.

Do outro lado, Lao Nga Wong aproveitou a oportunidade para apresentar os membros da nova direcção. E sublinhou que o Governo da RAEM tem prestado sempre apoio e atenção às comunidades dos chineses ultramarinos, realçando ainda as medidas de atribuição de benefícios à população e de revitalização da economia que considerou terem sido bem recebidas nas comunidades dos chineses ultramarinos, tanto localmente como no exterior.

Lao Nga Wong revelou ainda que, para além do contínuo apoio aos grupos em situação vulnerável, “a associação tem a intenção de criar um ‘think tank’, com o objectivo de estudar os problemas sociais e o rumo de desenvolvimento de Macau”. O responsável salientou que “a entidade irá também, como até aqui, desempenhar o seu papel de promoção da unificação do país, de transmissão de boas tradições às gerações vindouras e de reforço do sentimento de identidade da nova geração”.

Tempo ainda para o Chefe do Executivo agradecer o apoio e compreensão da associação face às acções do Governo de prevenção e combate à pandemia. “A recente situação de agendamento da vacinação demonstra que a população tem agora uma maior vontade de receber a inoculação e acredito que as pessoas vão adoptar uma atitude ainda mais activa no futuro”, notou Ho Iat Seng, que prometeu não “baixar a guarda” na luta contra a Covid-19.

G.L.P.