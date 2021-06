TiNDLE chegou a três restaurantes de Macau

TiNDLE, a nova marca de frango à base de plantas desenvolvida pela empresa de Singapura Next Gen, estreou em Macau e Hong Kong esta quinta-feira. Common Table, na Taipa, café Vega Vega, em Macau, e Jak’s Kitchen, no One Oasis, são os primeiros restaurantes a receberem a iguaria vegetariana. Em Hong Kong foram 16 os restaurantes que encetaram uma parceria com a Next Gen, de onde se destacam o Bo Innovation, com duas estrelas Michelin, ou o Poem e o Katsumoto Sando Bar, também recomendados pela Michelin. “A recepção tem sido incrível em Singapura e estamos ansiosos para saber o resultado da TiNDLE em Hong Kong e Macau”, assumiu Jean Madden, responsável da Next Gen, em nota de imprensa.

Next Gen fez parceria com a Classic Fine Foods para sua expansão internacional em Hong Kong e Macau. O conceito chega às duas Regiões Administrativas Especiais da China poucos meses depois de estrear na sua cidade natal, Singapura, com 11 restaurantes, e desde então expandiu-se para mais de 40 locais em todo o território do Sudeste Asiático. O Next Gen diz que “continuará avançar pela região” devendo chegar a Kuala Lumpur, na Malásia, em breve.

A TiNDLE é descrita como uma alternativa ao frango 100% vegetal que foi “feito por chefs, para chefs”. No processo, a Next Gen trabalhou com chefs para criar um análogo versátil que lhes permite criar os seus próprios pratos em várias cozinhas, estilos e influências culinárias.

O brasileiro André Menezes, co-fundador e director de operações da Next Gen já defendeu, por diversas vezes, que a intenção da marca é “ajudar a criar boas experiências de consumo”. “Através das mentes criativas dos chefs, os consumidores são convidados a desafiar paradigmas, a reimaginar o que é possível”, notou o responsável.

De acordo com a Next Gen, a TiNDLE requer muito menos recursos para ser produzido em comparação com equivalentes baseados em animais. O conceito usa 74% menos terra, 82% menos água e emite 88% menos gases de efeito de estufa em comparação com o frango convencional, que já é uma proteína animal com baixo teor de carbono ao lado da carne bovina emissora de metano. A TiNDLE é rica em proteínas, contendo 17 gramas por porção de 100 gramas. Usando apenas nove ingredientes vegetais não GMO, como proteína de soja, proteína de trigo, óleo de girassol, óleo de coco e fibra de aveia.

G.L.P.