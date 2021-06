Relações comerciais devem assentar na confiança, salienta Lei Wai Nong

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

Foi ontem aprovada, na Assembleia Legislativa (AL), a lei da protecção dos direitos e interesses do consumidor. Porém, durante o debate no hemiciclo, Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, comentou que, apesar da lei, as relações comerciais devem ter por base a confiança, uma vez que, em Macau, “a confiança mútua prevalece”.

Está aprovada a lei de protecção dos direitos e interesses do consumidor. O diploma, que entra em vigor a 1 de Janeiro de 2022, esteve ontem em discussão na reunião plenária da Assembleia Legislativa (AL) e, apesar das dúvidas por parte dos deputados no que toca ao alcance da lei, reuniu o apoio de todos os deputados.

Durante a discussão no hemiciclo, Sulu Sou questionou Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, sobre actos não previstos nesta lei, como o açambarcamento ou a prática de monopólio, por exemplo. “Quero que o Governo me esclareça qual a sua posição, porque essas matérias deveriam ser constantes desta proposta de lei, o que não acontece”, apontou o democrata.

O secretário respondeu apenas que a lei tem como objectivo “garantir a segurança e qualidade dos bens e serviços envolvidos nas transacções” e que, “com base no consenso, vamos fazer mais para garantir melhor os direitos e interesses do consumidor”.

“Agradeço a resposta que me foi dada e que não me respondeu a nada”, atirou Sulu Sou, insistindo na questão e acrescentando: “Para salvaguardar os interesses dos consumidores, o que entende o Governo da RAEM? Será que precisa de elaborar mais leis ou entende que Macau tem lei de concorrência leal?”. Au Kam San deu apoio a Sulu Sou e disse: “O secretário não se pode escusar de responder porque são questões importantes que se têm verificado em Macau”.

“Temos de ver se esta lei consegue garantir cumprimento transversal em todos os sectores”, notou Lei Wai Nong, admitindo que serão as associações e as câmaras de comércio a resolver os problemas que este diploma não resolve. O secretário frisou que as relações comerciais em Macau devem ser feitas com base na confiança e que, por isso, a lei é o último recurso. “A sociedade de Macau é uma sociedade de pessoas conhecidas e é preciso garantir igualdade e justiça nas relações jurídicas. Na compra e venda a lei é o último recurso. Na sociedade, a confiança mútua prevalece”, afirmou.

Com o novo diploma, são dadas ao Conselho de Consumidores (CC) novas responsabilidades, como coadjuvar o Governo na elaboração de políticas neste âmbito, receber e tratar queixas de consumidores e também fiscalizar o cumprimento da lei. Isto fez com que Sulu Sou e José Pereira Coutinho perguntassem ao Governo se não seria carga de trabalho a mais para os funcionários do organismo. “Agora, o número de efectivos do Conselho de Consumidores não é assim tanto. O que é que o Governo vai fazer? Vai contratar mais pessoas?”, perguntou Sulu Sou.

Lei Wai Nong adiantou que, actualmente, o Conselho de Consumidores tem 51 trabalhadores, mas que a carga de trabalho adicional “requer pessoas”. “Vamos ajustar a lei orgânica para que esta se adeque à aplicação da lei”, disse o governante.

O artigo 20.º da proposta de lei diz que, “quando os preços dos bens fornecidos ou dos serviços prestados ao consumidor se encontrem em situações de oscilação acentuada ou injustificadamente elevados”, o CC pode proceder à recolha de informações para perceber os fundamentos da situação. Sulu Sou quis saber o que significa a expressão “preços injustificadamente elevados” e também que medidas serão tomadas para controlar a referida oscilação dos preços.

“A maioria dos nossos bens são importados e assim sendo os custos de transporte e seguro pode contribuir para oscilação dos preços”, disse apenas o secretário, apontando que o Governo irá continuar a “tomar atenção à alteração ou qualquer mudança do mercado”. “Se for preciso iremos ouvir a população para saber se podemos elaborar mais um diploma para regulamentar determinados actos”, adiantou Lei Wai Nong.