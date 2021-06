Provável caso de infecção pela variante indiana pode colocar na estaca zero conversações entre Macau e Hong Kong

Leong Iek Hou

Serviços de Saúde voltaram a defender que a guarda só se baixa com Hong Kong se a região vizinha tiver 28 dias consecutivos sem casos de contágio local. Um provável positivo em Tai Po pode deitar tudo a perder, fazendo com que os últimos 16 dias sem casos passem a nada num abrir e fechar de olhos.

As autoridades sanitárias de Macau continuam as conversações com as congéneres de Hong Kong no sentido de encontrarem pontos de interesse comum para um alívio nas restrições entre as duas regiões. Contudo, um possível caso de infecção com variante Delta pode deitar tudo a perder. “Se o caso de Hong Kong for confirmado como caso de contágio local, voltamos ao início”, começou por dizer a médica coordenadora do Centro de Prevenção da Doença, Leong Iek Hou.

O contador dos 28 dias volta ao número zero num ápice e tudo fica ainda mais complicado para os residentes de Macau que almejam deslocar-se para Hong Kong ou aproveitar o desanuviar das restrições para utilizar o aeroporto da região vizinha e, dessa forma, poder ter um leque mais vasto de opções de viagens de avião para fora desta região. “Como já referimos antes temos um pressuposto: é que durante 28 dias Hong Kong tem de ter zero casos locais. Neste momento, Hong Kong e Macau ainda estão a discutir a possibilidade de abrir a fronteira. Quando Hong Kong reunir esta condição”, continuou a médica, “então podemos pôr esta decisão em prática, mas agora não temos nenhuma informação a avançar neste momento porque não estão reunidos esses requisitos”, voltou a frisar a responsável aos jornalistas na conferência de imprensa sobre a evolução da pandemia de Covid-19.

O coordenador do plano de vacinação, Tam Wa Hou, lembrou que melhores dias só mesmo quando as circunstâncias forem as melhores e, para isso, há algo que tem de ser atingido o mais rapidamente possível: a imunidade de grupo na sociedade de Macau. “Só quando tivermos uma imunidade de grupo em Macau é que podemos começar a pensar em abrir o território ao exterior, caso contrário não vejo como”, assumiu o responsável.

Entretanto, devido à evolução da pandemia em Hong Kong com a descoberta do tal provável caso positivo, as autoridades da região vizinha colocaram 180 pessoas em quarentena durante a noite de anteontem e efectuaram testes obrigatórios de ácido nucleico em Tai Po, não tendo descoberto qualquer caso entre 2.100 residentes.

No dia em que estudos britânicos revelaram que duas doses de vacina BioNTech fornecem 90 por cento de protecção contra hospitalização, as notícias deste lado de cá podiam ser mais positivas.

Responsabilidade criminal e nova ronda de máscaras

Outra questão abordada na conferência de imprensa de ontem relaciona-se com a entrada em Macau de um trabalhador não residente usando um código de saúde alheio. Os Serviços de Saúde lamentaram o caso e garantiram que o mesmo está já a ser acompanhado pelo Ministério Público. “Nós já comunicámos com as autoridades da China para fazer uma acusação por parte do Ministério Público. Nós também vamos tentar detectar, por nossa iniciativa, esses casos de responsabilidade criminal”. Quanto a este caso particular, “vamos encaminhá-lo aos órgãos judiciais”, notou Leong Iek Hou.

Amanhã, revelaram os Serviços de Saúde, inicia o 31.º plano de fornecimento de máscaras destinado aos residentes de Macau. O período de venda irá decorrer durante 30 dias, entre 26 de Junho e 25 de Julho, e cada pessoa pode comprar 30 máscaras com um custo de 24 patacas. As máscaras estão disponíveis para venda nas farmácias convencionadas dos Serviços de Saúde e três associações cívicas (Federação das Associações dos Operários de Macau, União Geral das Associações dos Moradores de Macau e Associação Geral das Mulheres de Macau) num total de 72 pontos de venda de máscaras em Macau. Com mais esta ronda, já foram disponibilizadas à população cerca de 280 milhões de máscaras desde o início da pandemia.

Dados oficiais divulgados ontem às 16h mostram que foram administradas 311.919 doses, tendo sido vacinadas até ao momento 220.215 pessoas. 127.176 foi inoculada com a primeira dose e 93.039 já receberam as duas doses.