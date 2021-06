Mais três comissões de candidatura recebem aval da CAEAL

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

Uma quarta continua sem conseguir as 300 assinaturas mínimas para poder entrar na corrida aos 33 lugares da Assembleia Legislativa em Setembro próximo. A comissão revelou que foram assinalados 42 casos de subscrição múltipla que serão encaminhados às autoridades policiais para investigação.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

Das quatro listas que aguardavam o ‘OK’ da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) para irem a votos, três conseguiram obter certificação de existência legal, enquanto que uma ainda aguarda por melhores notícias, revelou ontem a comissão em conferência de imprensa.

O juiz Tong Io Fong, presidente da CAEAL, fez saber que as comissões agora admitidas são a Plataforma para os Jovens, a Ou Mun Kong e a Aliança para a Promoção da Lei Básica de Macau que, tendo apresentado os documentos em falta, acabaram por ser admitidas para sufrágio directo nas próximas eleições legislativas a terem lugar no dia 12 de Setembro.

A comissão de candidatura que ainda se mantém em suspenso, e cujo nome não foi divulgado pela CAEAL, não conseguiu, até ao momento, reunir o número mínimo de 300 assinaturas.

Até à data foram reconhecidas 19 comissões de candidatura a sufrágio directo para as eleições da sétima Assembleia Legislativa. As restantes 16 comissões de candidatura que receberam o aval da CAEAL são: Energia Colectiva de Macau, Aliança do Bom Lar de Wong Kit Cheng, a União Promotora para o Progresso de Ho Ion Sang, Macau Vitória, a União para o Desenvolvimento de Ella Lei, a Associação de Próspero Macau Democrático de Ng Kuok Cheong e Scott Chiang, a Associação do Novo Progresso de Macau de Sulu Sou, a União de Macau-Guangdong, agora com Zheng Anting à cabeça, o Observatório Cívico de Agnes Lam, o Poder da Sinergia, a Novos Jogos de Macau de Cloee Chao, os Poderes do Pensamento Político, a Associação dos Cidadãos Unidos de Macau de Si Ka Lon e Song Pek Kei, a Associação do Progresso de Novo Macau com Paul Chan Wai Chi, a Nova Esperança do português José Pereira Coutinho e, por fim, a Força do Diálogo. As cinco comissões de candidatura para o sufrágio indirecto são: a União dos Interesses Empresariais de Macau, que representa o sector industrial, comercial e financeiro; a Comissão Conjunta da Candidatura das Associações de Empregados, que representa o sector do trabalho; a União dos Interesses Profissionais de Macau, que representa o sector profissional; a Associação de Promoção do Serviço Social e Educação, que representa os sectores dos serviços sociais e educacional; e a União Cultural e Desportiva do Sol Nascente, que representa os sectores cultural e desportivo. As comissões de candidatura aprovadas têm agora que apresentar uma candidatura formal, bem como o seu programa político até ao dia 5 de Julho.

Tong Io Fong confirmou ainda à comunicação social que foram assinalados 42 casos de subscrição múltipla que serão encaminhados às entidades competentes para investigação policial.

A CAEAL ainda discutiu as regras de utilização dos lugares públicos destinados à campanha eleitoral, bem como as regras que serão estabelecidas para fazer face à situação pandémica. “Vamos exigir que em cada local destinado à campanha eleitoral sejam traçados limites para o número de pessoas. Atendendo a cada local, um número máximo diferente. As candidaturas que utilizarão esses locais públicos terão que observar as orientações emitidas pela CAEAL, bem como observar as regras dos Serviços de Saúde sobre a prevenção e controlo da pandemia de Covid-19″, notou o magistrado que lidera a CAEAL.

A sétima Assembleia Legislativa da RAEM (2021 a 2025) será constituída por 33 deputados, de entre os quais 14 deputados são eleitos por sufrágio directo, 12 eleitos por sufrágio indirecto e sete nomeados pelo Chefe do Executivo. O acto eleitoral ocorre no dia 12 de Setembro.

***

Leong Hong Sai encabeça lista da União Promotora para o Progresso

A União Promotora para o Progresso (UPP) apresentou ontem a lista para as eleições legislativas que terão lugar no próximo mês de Setembro. O cabeça-de-lista é Leong Hong Sai que, desta forma, substitui Ho Ion Sang – deverá concorrer pelo sufrágio indirecto substituindo Chan Hong – na liderança desta lista com fortes ligações à União Geral das Associações dos Moradores de Macau (UGAMM). Leong Hong Sai também está ligado à UGAMM e, sendo engenheiro de profissão, também faz parte dos órgãos sociais da Associação dos Engenheiros de Macau. Na apresentação da lista eleitoral, em simultâneo com a conferência de imprensa da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL), nos Serviços de Administração e Função Pública, o novo líder disse aos jornalistas que as prioridades passam pela habitação, protecção ambiental e planeamento urbanístico.