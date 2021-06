Hemiciclo rejeita quatro pedidos de debate apresentados por Pereira Coutinho

FOTOGRAFIA DE GONÇALO LOBO PINHEIRO

Para a sessão de ontem estavam agendadas discussões sobre quatro pedidos de debate apresentados por José Pereira Coutinho, sobre a lei laboral, sobre prémios aos trabalhadores da linha da frente da Função Pública, sobre os azulejos do Edifício Ip Heng e sobre o regime de aposentações. Todos os pedidos de debate foram recusados pelo hemiciclo.

Na primeira proposta de debate, Coutinho pedia ao Governo que avançasse “de imediato” com alterações à lei laboral, “a fim de proteger os trabalhadores dos casinos, hotéis e outras actividades económicas similares, quanto ao pagamento dos subsídios de turno, nocturno, férias não pagas, despedimentos sem justa causa”. Ma Chi Seng disse que a revisão à lei laboral não ia resolver o problema, Mak Soi Kun disse que a proposta de debate de Coutinho não era clara e Zheng Anting disse que, a haver um debate, deveria ser sobre o lançamento de novas medidas de apoio aos trabalhadores. Já Ip Sio Kai afirmou que “durante a pandemia, as relações laborais continuam a ser harmoniosas”. Na votação final, a proposta foi chumbada com dez votos favoráveis e 19 contra.

Na segunda proposta de debate, o presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) queria um bónus de um mês de salário para os trabalhadores da Função Pública que estiveram na linha da frente durante a pandemia. Vários deputados disseram que a proposta poderia vir a dividir a sociedade, por isso, o pedido de debate acabou por ser chumbado também com dez votos a favor e 19 contra.

Coutinho também propôs um debate sobre a queda de azulejos no Edifício Ip Heng. Wu Chou Kit alertou que, neste caso, têm de ser os moradores a fazer as respectivas reparações, já que o prazo de manutenção do Governo já expirou. Esta proposta foi chumbada com 12 votos favoráveis e 17 contra. Por fim, Coutinho apresentou mais um pedido de debate, desta vez para pedir que o Grupo de Regime de Previdência se assemelhe mais ao Grupo do Regime de Aposentações. Também este foi rejeitado, com 11 votos a favor e 18 desfavoráveis.

A.V.