Exemplares do Apple Daily chegam a Macau e não satisfazem a demanda

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

O último número do jornal de Hong Kong Apple Daily chegou ao território ao final da tarde depois de ter esgotado por completo na região vizinha. Algumas centenas de exemplares não chegaram para a procura. Pessoas formaram filas para adquirir um exemplar. O candidato às eleições legislativas Scott Chiang mostrou-se surpreso pela corrida ao último número em Macau.

Gonçalo Lobo Pinheiro*

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

O último apaga a luz. Chegou ao fim o tempo de vida do jornal Apple Daily de Hong Kong que publicou o seu último número ontem. A última edição esgotou às primeiras horas da manhã na região vizinha e ao final da tarde na RAEM. Por apenas 11 patacas, várias pessoas no território puderam levar para casa um pedaço de história.

Milhares de pessoas fizeram fila em Hong Kong para comprar a última edição impressa do jornal que imprimiu um milhão de exemplares para a despedida. Em Macau, em proporções diferentes, centenas de pessoas formaram fila em algumas das bancas de venda de jornais e revistas espalhadas pelo território.

O PONTO FINAL marcou presença na banca do Largo do Senado e numa das que existem na Avenida Almeida Ribeiro, onde centenas de pessoas aguardavam pacientemente, mas com algum nervosismo, pela chegada do tão ansiado último número. “É uma pena que tenhamos chegado a isto. O Apple Daily era um jornal que, de facto, fazia a diferença e era uma alternativa em Hong Kong. Hoje é um dia muito triste”, disse ao nosso jornal uma jovem que aguardava na fila.

A jovem estava, sensivelmente, na vigésima posição de uma fila que pelas 18h30 já alinhava mais de 60 pessoas. “Espero conseguir comprar um exemplar. É histórico e é valioso”, acrescentou, enquanto a dona da banca avisa os clientes que só iria disponibilizar um jornal por pessoa “para que todos pudessem ter um exemplar de recordação”.

Uns lugares atrás na fila, um homem de idade já avançada. “Perdi a oportunidade de adquirir um exemplar na banca do Largo do Senado e parece-me que aqui também não vou ter muita sorte”, começou por dizer o senhor em português perceptível. “Para onde trabalham?”, questionou. “Para o PONTO FINAL, respondemos”. “Isto é que é, de facto, um grande ponto final para este jornal, e é uma pena.”

A primeira página da última edição do tabloide mostra um funcionário do jornal a acenar aos apoiantes que rodearam o edifício, anteontem, com o título “Residentes de Hong Kong fazem despedida dolorosa à chuva: “Apoiamos o Apple Daily””.

“E aqui em Macau também apoiamos o Apple Daily. O que se está a passar é uma tremenda injustiça”, disse também um dos jovens alinhados à espera do exemplar do jornal na banca da Almeida Ribeiro, mais conhecida como San Ma Lou.

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

Dia de emoções

Momentos antes, apenas 18 exemplares tinham chegado à banca do Largo do Senado. “Tinha encomendado 200 e aparecem-me apenas estes”, desabafou a vendedora, que os vendeu todos num abrir e fechar de olhos.

Um dos compradores foi o democrata Scott Chiang, candidato e cabeça de lista da Associação de Próspero Macau Democrático (APDM) às próximas eleições legislativas de Setembro. “Na verdade, não planeava comprar o jornal. Não sou bom em despedidas e, geralmente, prefiro virar a cara e simplesmente absorver a onda de emoções”, começou por dizer ao nosso jornal. “Só que me deparei com a banca dos jornais e, juntamente, com amigos que ali também acorreram acabei por ficar na fila que, em poucos minutos, se formou longa. Acabei por apenas adquirir uma cópia que dei à senhora Ng, mulher de António [Ng Kuok Cheong]”, explicou Chiang.

O pró-democrata confessou ter ficado surpreso com a quantidade de gente que se juntou perto das bancas e quiosques, não tendo arredado pé até ao final. “Achei um pouco surpreendente as pessoas em Macau aparecerem para o último exemplar do Apple Daily. Só consigo pensar que afinal o jornal tem sido ‘útil’ para Macau, numa altura em que a média em Hong Kong provavelmente deu mais cobertura aos eventos sociais da RAEM do que a nossa própria imprensa”, notou, lembrando um ditado chinês [“無 事 毒 果 , 有事 蘋果”] que diz que “as pessoas odeiam maçã até que precisem um dia dela. Isso foi verdade em Macau e o Apple Daily fará falta a alguns de nós por aqui”.

Fundado em 1995, o Apple Daily foi um firme apoiante do movimento pró-democracia e dos protestos antigovernamentais que abalaram o território em 2019. O proprietário do diário, o magnata Jimmy Lai, cumpre actualmente uma pena de vários meses de prisão pela participação nas manifestações, e enfrenta ainda acusações por “conluio com forças estrangeiras”, alegadamente por defender sanções contra dirigentes de Pequim e de Hong Kong.

O jornal anunciou o fim das operações na quarta-feira, após o congelamento dos bens no valor de 18 milhões de dólares de Hong Kong pelas autoridades.

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

*com Lusa