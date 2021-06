DSEDJ promete discussão sobre sinais de alerta de tempestade em Julho

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

O organismo realizará uma reunião de trabalho sobre o Guia de Funcionamento das Escolas no próximo mês, onde, entre diversas questões, abordará a questão do encerramento das escolas durante tempestades.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

Depois de dois dias sem actividades escolares devido ao mau tempo no território, a Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ) admitiu, em resposta enviada ao PONTO FINAL, que realizará, em meados do próximo mês, uma reunião de trabalho sobre o “Guia de Funcionamento das Escolas” para apresentar, detalhadamente, aos responsáveis das diversas instituições, “a organização da suspensão das aulas devida à emissão de sinal de chuva intensa e recolher as respectivas sugestões”.

Contudo, se o cancelamento das aulas na terça-feira, apesar de tardio, poder-se-ia justificar, o mesmo não se poderá dizer do cancelamento desta quarta-feira onde terá existido por parte das autoridades excesso de zelo. Sobre o assunto, a DSEDJ voltou a reiterar que atribui grande importância à segurança de todos os estudantes e que tem trabalhado através do mecanismo de comunicação com departamentos e escolas relevantes, bem como através de vários canais e meios electrónicos.

Tendo em conta as diferentes localizações e circunstâncias das escolas, a DSEDJ emitiu diferentes directrizes para as escolas, no sentido que estas, juntamente com pais e estudantes, “possam fazer o seu próprio julgamento e ajustamentos às condições meteorológicas após a emissão do aviso de chuva pelo departamento meteorológico”. “Caso as aulas fiquem suspensas devido à emissão dos sinais vermelho ou preto de chuva intensa, a escola deve manter-se aberta durante o seu período normal de funcionamento, não devendo exigir aos alunos, que entretanto tenham chegado, que regressem a casa, devendo, antes, organizar o seu pessoal para prestar os necessários cuidados, bem como proporcionar actividades educativas adequadas aos alunos”, frisou a DSEDJ que dias antes, à margem da conferência de imprensa do Conselho de Educação para o Ensino Não Superior, apelou para que as escolas possam ser mais tolerantes em dias de temporal.

Há medidas em vigor durante ciclones tropicais, tempestades e condições meteorológicas especiais. Quando um aviso de chuva vermelha ou preta é emitido pela Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), a DSEDJ suspende as aulas de manhã ou de tarde para o ensino secundário e durante todo o dia para o ensino primário, infantil e especial.

A DESEJ garantiu ainda ao PONTO FINAL que vem “mantendo uma ligação contínua com os departamentos relevantes em vários pontos de controlo para divulgar ao público, incluindo aos estudantes transfronteiriços, que no caso de um aviso de chuva vermelha ou preta, as escolas serão encerradas”.

Durante o dia de ontem, as autoridades efectuaram inspecções em mais de 30 escolas, durante as horas de pico de entrada nas aulas, e verificaram que, de acordo com as instruções, durante o período de suspensão das aulas, as mesmas mantiveram-se abertas, cuidando dos alunos que chegaram, entretanto, às instalações e forneceram actividades educativas adequadas, pelo que suspenderam as aulas e não encerraram a sua actividade, disse a DSEDJ em nota de imprensa ao início da noite.