Deputados nomeados pedem revisão à lei para impedir apoio a “indivíduos separatistas”

Wu Chou Kit

FOTOGRAFIA EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Ma Chi Seng, Wu Chou Kit e Chan Wa Keong aproveitaram a reunião plenária de ontem da Assembleia Legislativa (AL) para desejarem os parabéns ao Partido Comunista Chinês pelo seu centenário. Os deputados nomeados pelo Chefe do Executivo pedem mesmo uma revisão à lei para “prevenir a entrada de forças externas” em Macau e para “impedir, com todos os esforços, qualquer acção de apoio a indivíduos separatistas”.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Três deputados nomeados pelo Chefe do Executivo pediram ao Governo mais esforços para preservar a “segurança nacional” em Macau, a propósito do centenário do Partido Comunista Chinês (PCC). Na reunião plenária de ontem da Assembleia Legislativa (AL), Wu Chou Kit leu uma intervenção também em nome de Ma Chi Seng e Chan Wa Keong intitulada “Presentear o Partido Comunista da China pelo centenário da sua fundação tratando bem dos assuntos da RAEM”.

Na intervenção, os deputados começaram por encher de elogios o PCC por “ter liderado a nação chinesa, ao longo de cem anos de luta, no caminho da sua revitalização”. Na opinião dos deputados, é devido ao PCC que a República Popular da China “hoje está na vanguarda do mundo ao nível da tecnologia avançada, da escala económica e da capacidade para proteger a vida e a saúde das pessoas”.

Além disso, leu Wu Chou Kit, foi graças ao PCC que a China “conseguiu livrar-se das humilhações de há um século e realizar os desejos iniciais dos mártires, dos heróis e dos ascendentes, que se sacrificaram e contribuíram, com abnegação, para a revitalização da nação chinesa”. “Não podemos esquecer a história da China, que foi invadida e intimidada pelas potências ocidentais”, indicaram os deputados.

Os três deputados apresentaram, depois, sugestões para que a China e Macau mantenham “a prosperidade e a estabilidade do desenvolvimento”, “evitando a infiltração de forças externas”.

Assim, Wu Chou Kit, Ma Chi Seng e Chan Wa Keong propõem que se proceda a um “auto-aperfeiçoamento contínuo” no que toca à soberania, unidade e integridade territorial, do bem-estar da população, do desenvolvimento e da protecção dos interesses do país. Isto para “não estarmos expostos a ameaças internas e externas”.

Os deputados sugerem, aliás, uma revisão legislativa “para prevenir a entrada de forças externas na RAEM e impedir, com todos os esforços, qualquer acção de apoio a indivíduos separatistas”. Por outro lado, querem que o Governo de Macau melhore os trabalhos de informação sobre a segurança nacional, no sentido de “aumentar os esforços para impedir que forças estrangeiras aproveitem a RAEM para actividades de destruição contra o interior da China, e impedir essas conspirações logo no seu início”.

Os três parlamentares sugerem o reforço da consciência dos cidadãos sobre a segurança nacional, para que seja incutida a noção de que “os interesses do Estado estão acima de tudo”. Por fim, é proposto que o Executivo estude a elaboração de leis, diplomas, regulamentos e regimes do país sobre a segurança nacional e sobre o sigilo, de modo a “reforçar a nossa consciência jurídica sobre a defesa da segurança nacional”. A intervenção dos deputados nomeados termina com um aviso: “Todos os cidadãos devem observar estritamente as leis e regulamentos sobre a segurança nacional”.