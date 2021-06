A esquizofrenia, a alucinação e a vergonha: uma peça de Cheong Kin I

Em “The Dress Looks Nice On You”, o protagonismo vai para a esquizofrenia. A peça encenada por Cheong Kin I estreia esta sexta-feira e as cinco sessões já estão esgotadas. Ao PONTO FINAL, a encenadora diz que o espectáculo quer recriar o mundo de quem sofre da doença.

André Vinagre

É uma história semi-autobiográfica, esta que Cheong Kin I leva ao Teatro Caixa Preta no Edifício do Antigo Tribunal este fim-de-semana. A esquizofrenia, a vergonha e a alucinação são retratadas em “The Dress Looks Nice On You”, uma peça que explora a mente humana e as relações interpessoais de quem sofre da doença. Estão marcadas três sessões, para sexta, sábado e domingo, porém, já estão todas esgotadas.

Na peça, Ü Kuan é uma encenadora que começa a investigar sobre esquizofrenia, depois de saber que a mãe do seu namorado sofria da doença. “Com a doença, a mãe sofre também da repercussão social, do julgamento negativo dos média e fica com a etiqueta de ‘doente’”, descreve Cheong Kin I ao PONTO FINAL. Por seu lado, a encenadora sofre de alucinação auditiva e quer atrair a atenção da sociedade para a esquizofrenia através da arte. No entanto, ao falar com a mãe do namorado, Ü Kuan leva consigo preconceitos.

“O objectivo nuclear desta peça é usar o teatro como um meio dialéctico para efeitos de um debate sobre a relação entre a criatividade teatral e as problemáticas sociais”, comenta a encenadora de Macau, acrescentando que o objectivo é colocar o espectador no mundo da esquizofrenia através da alienação nos diálogos e de sons que surgem durante a peça, que reflectem a experiência de quem sofre da doença.

Os efeitos sonoros são da autoria do engenheiro de som Wan Si Lok. “Através do argumento, pretendemos reconstruir uma desintegração mental oriunda da esquizofrenia, para que o público não consiga distinguir a autenticidade dos sons”, diz, explicando que, “ao fabricar os sons do quotidiano directamente no espectáculo com objectos que podem surpreender, enfatizamos a variabilidade desta fabricação sonora”.

No auditório do Teatro da Caixa Preta foram espalhados altifalantes. “Trabalhamos principalmente nos ecos dentro do teatro, nomeadamente a ressonância, a reverberação, o atraso e a vibração, entre outros aspectos”, adianta. O objectivo é rodear o público de sons cuja origem não é conhecida.

Cheong Kin I e confessa que teve receio de que, devido à pandemia, o espectáculo fosse cancelado. A pandemia, por outro lado, fez com que todas as sessões já estejam esgotadas. Isto porque o número de lugares foi muito reduzido para evitar aglomerações. No entanto, comenta: “Uma peça, se é de qualidade, merece uma boa visibilidade”.

O argumento da peça foi escrito pelo dramaturgo taiwanês Chen Hung-Yang propositadamente para Cheong Kin I, que integra o grupo de encenadores residentes da Dream Theater Association. Helen Ko e Ben Ieong são os actores que interpretam os papéis principais. A sessão de estreia acontece hoje às 20h. No sábado e no domingo, os espectáculos acontecem às 15h e às 20h.