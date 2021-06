24HourProject dedica edição de 2021 aos Direitos da Criança

Considerado o maior evento de fotografia em maratona, o 24Hour Project insta os fotógrafos para a mudança social. A edição deste ano, a ter lugar a 24 de Julho, é dedicada a apoiar os Direitos da Criança. Até ao momento estão registados 1.254 fotógrafos de 477 cidades oriundas de 68 países ou regiões. Macau tem até ao momento, três participações confirmadas.

O fotojornalista português Gonçalo Lobo Pinheiro, radicado em Macau há mais de 10 anos, foi um dos escolhidos para ser embaixador desta edição do 24HourProject, representando Macau e, consequentemente, a China juntamente com Marissa Reyes Beckmann e P H Yang, radicados em Hong Kong.

O 24HourProject reúne fotógrafos emergentes, fotojornalistas aspirantes e consagrados, contadores de histórias visuais de todas as cidades do mundo para compartilhar fotos enquanto documentam a humanidade em tempo real durante vinte e quatro horas.

Através do 24HourProject, “trazemos consciência para as questões sociais ao fazermos parcerias com organizações sem fins lucrativos”. “Nesta nona edição, reafirmamos o nosso compromisso com os direitos da criança conforme escolhemos a Responsible Charity, como nossa ONG parceira na Índia. Todos os fundos arrecadados através de uma campanha global de ‘crowdfunding’ serão alocados para os programas de educação progressiva para crianças que vivem em bairros desfavorecidos”, afirma Renzo Grande, fotojornalista peruano radicado nos EUA, mentor do projecto que apela à inscrição no evento através do website oficial em https://24hourproject.org.

Cada participante compartilha nas redes sociais uma foto a cada hora durante 24h, seguindo as directrizes do 24HourProject. As imagens, o tema e o conteúdo tornam-se uma visualização viral ao vivo para o mundo a cada hora. Todas as fotos são vistas ao vivo nos canais do projecto e, posteriormente, passam a fazer parte de exposições itinerantes.

O 24HourProject foi co-fundado por dois fotógrafos, Renzo Grande e Sam Smotherman, em 2012. A ideia começou com um projecto pessoal para documentar e comparar duas cidades diferentes durante um dia inteiro. Nesse mesmo ano, outros fotógrafos juntaram-se à primeira edição que reuniu um total de 65 fotógrafos mundiais para documentar 24 cidades.

Na última edição de 2019, antes do início da pandemia de Covid-19, 4.480 fotógrafos participaram no evento, oriundos de 826 cidades de 100 países ou regiões. O tema global eram histórias de mulheres e o projecto conseguiu arrecadar fundos através de uma campanha global de ‘crowdfunding’ para apoiar organizações sem fins lucrativos que trabalham para empoderar mulheres no Irão, no México, no Peru e no Uganda.