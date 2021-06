Tentativa de associação entre a Asian American e a Aspinall’s terá deixado comissão perplexa

FOTOGRAFIA: PF

Ontem decorreu mais uma sessão do julgamento que opõe a Asian American à Las Vegas Sands, depois de em 2001 a empresa fundada por Sheldon Adelson a ter trocado pelo grupo Galaxy no processo de concessão de jogo.

Carlos Lobo foi ontem chamado a testemunhar no caso que opõe a Asian American à Las Vegas Sands. Em causa está o processo de atribuição de concessões de jogo de 2001, quando a empresa fundada por Sheldon Adelson trocou a Asian American, com quem tinha um acordo, para se juntar depois à Galaxy. O jurista que acompanhou o processo recordou o momento em que a Asian American tentou associar-se com a Aspinall’s, uma pequena operadora de jogo europeia: “Lembro-me de o doutor Jorge Costa Oliveira [à data coordenador dos trabalhos da área jurídica da Comissão do Jogo de Macau] ter sido apanhado de surpresa e de perguntar ‘como é que isto é possível?’”.

Questionado pelo tribunal sobre as razões para a perplexidade, Carlos Lobo referiu que a proposta não estava de acordo com os requisitos. Além disso, o jurista referiu ontem, no Tribunal Judicial de Base, que Sheldon Adelson nunca aprovaria trabalhar em conjunto com a Aspinall’s. “A minha percepção é a de que Sheldon Adelson nunca entraria numa relação com a Aspinall’s. Eu conhecia Sheldon Adelson e sabia que era uma pessoa assertiva, que não admitia muita coisa”.

Assim, a Comissão do Jogo de Macau decidiu não aceitar a proposta, o que fez com que a Las Vegas Sands, através da Venetian, rompesse o acordo com a Asian American e se juntasse à Galaxy para concorrer à licença de jogo de Macau. Neste acordo, a Asian American deixava de ter a Venetian como sociedade gestora. A Venetian juntou-se então à Galaxy.

Carlos Lobo também deixou claro que, na proposta original da Asian American com a Venetian, o papel da Venetian seria o de conferir experiência na área do jogo, uma vez que “a Asian American não tinha experiência na área do jogo”. Lobo acrescentou que a Comissão do Jogo, e em particular Francis Tam, o então secretário para a Economia e Finanças, tinham “gostado muito” da proposta inicial da Venetian com a Asian American e que este “seria um projecto fantástico”. Uma vez que a Venetian iria trazer a experiência no sector do jogo à proposta com a Asian American, Luís Cavaleiro, advogado de defesa da Las Vegas Sands, perguntou se o mesmo aconteceu na proposta da Venetian com a Galaxy. No entanto, Carlos Lobo disse não conseguir responder à questão, uma vez que a avaliação foi feita pela consultora Arthur Andersen.

TRÊS HORAS PARA DECIDIR LEGITIMIDADE DO TESTEMUNHO

A sessão de ontem ficou também marcada pela discussão inicial em torno da tentativa de impugnação de Jorge Menezes, advogado de defesa da Asian American, ao testemunho de Carlos Lobo, uma vez que o jurista estaria, na opinião de Menezes, impedido de testemunhar devido ao dever de sigilo, depois de ter trabalhado para a Sands China entre 2010 e 2015. Depois de mais de três horas de discussão em torno desta questão, o colectivo de juízes do Tribunal Judicial de Bases indeferiu a incidência apresentada pela defesa da Asian American.

Menezes alegou que, pelo código deontológico, Lobo não deveria depor. O causídico da Asian American recordou que, no currículo de Carlos Lobo lê-se que este trabalhou para a Sands China e não Venetian. Carlos Lobo assumiu que exagerou: “Admito que o que estava no currículo era para ‘inglês ver’, admito que me tenha enganado no currículo”. Carlos Lobo justificou depois que a maior parte das pessoas conhece mais a Sands China do que a Venetian e por isso é que plasmou “Sands China” no currículo.

Luís Cavaleiro criticou o facto de a impugnação da testemunha não ter sido apresentada atempadamente e retorquiu que Carlos Lobo nunca, durante os anos em que esteve ligado à Sands, teve contacto directo com este caso. O juiz do caso indeferiu a acção de Menezes, dizendo que era necessário saber quais as perguntas a serem feitas ao jurista para verificar se poderia ser alvo de impugnação.

Recorde-se que a gigante americana de casinos Las Vegas Sands está a enfrentar um processo judicial em Macau interposto pela Asian American que pede uma indemnização na ordem das 96 mil milhões de patacas. O ex-parceiro da Sands, a Asian American Entertainment Corporation, liderada pelo empresário taiwanês Marshall Hao, pede uma indemnização de cerca de 70% dos lucros de Sands em Macau entre 2004 e 2022, o que se estima que seja um número na ordem das 96 mil milhões de patacas. O tribunal está agora a tentar perceber se a Sands violou o contrato que tinha com a Asian American para uma licença de casino em Macau.