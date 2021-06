O dia em que Macau expulsou os holandeses recordado com sessão no IIM

Foi a 24 de Junho de 1622 que os holandeses bateram em retirada de Macau, depois de uma tentativa frustrada de invasão. Para assinalar a data, o Instituto Internacional de Macau (IIM) vai realizar hoje uma sessão em que várias personalidades locais vão falar sobre a importância do dia.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A 22 de Junho de 1622, as forças holandesas tentaram invadir Macau, dois dias depois bateram em retirada. O episódio fez com que o dia 24 de Junho fosse celebrado como o Dia da Cidade até 1999. A data faz agora 399 anos e vai ser assinalada pelo Instituto Internacional de Macau (IIM) com uma sessão de partilha de conhecimentos sobre aquele momento histórico.

Ao PONTO FINAL, António Monteiro, representante do IIM, recordou o episódio: “Houve uma tentativa de os holandeses invadirem Macau, no entanto, os poucos portugueses, macaenses e chineses que estavam em Macau conseguiram manter a defesa.

“Esta é uma data milagrosa”, afirmou, notando que neste dia também se comemora o São João Baptista. Isto fez com que este fosse também o Dia da Cidade até 1999, com festejos em vários pontos de Macau. Houve, entre 1999 e 2007, um interregno nos festejos, que depois foram reiniciados com o arraial de São João no Bairro de São Lázaro. Arraial esse que este ano foi cancelado devido à redução nos apoios de que o evento tem beneficiado nos últimos anos, confirmou a comissão organizadora.

Hoje, pelas 18h30, o auditório do IIM vai albergar uma sessão para recordar a data. A sessão será moderada pelo secretário-geral do IIM, Rufino Ramos, e vai contar ainda com intervenções de Miguel de Senna Fernandes, presidente da Associação dos Macaenses, Amélia António, presidente da Casa de Portugal, Paula Carion, em representação da Associação dos Jovens Macaenses, e também Wallace Kwah, presidente da Associação dos Embaixadores do Património de Macau. Os intervenientes vão falar sobre a história do dia e os festejos consequentes. Além disso, vai ainda estar presente, através de videochamada, Mariana Pereira, investigadora em Cambridge, no Reino Unido. A académica está a preparar uma tese relacionada com esta data e vai apresentar uma página electrónica dedicada ao episódio histórico.

Por outro lado, o IIM vai projectar um vídeo que esteve a ser preparado e com testemunhos de outros elementos da comunidade macaense, portuguesa e chinesa de Macau. Estes vão recordar as suas memórias sobre os festejos neste dia e falar sobre a importância da data. A sessão será bilingue, português-cantonês, e vai ter lugar para não mais de uma centena de convidados.

Na opinião de António Monteiro, são poucos os jovens que estão familiarizados com a data. “Há poucos jovens a conhecerem a importância da data e muitos não sabem porque é que se realiza um arraial”, comenta, acrescentando que a sessão “é um chamativo à memória e ao mesmo tempo para alertar as autoridades para continuarem a fazer esta festa [arraial de São João]”. Recorde-se que no ano passado o arraial de São João foi acrescentado ao inventário do património cultural intangível de Macau.