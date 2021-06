‘Masterclass’ de whisky proporciona viagem sensorial pelos quatro cantos da Escócia

Hoje, no The Macallan Whisky Bar & Lounge, vai ser realizado uma ‘masterclass’ com o tema de “À descoberta do whisky escocês”, onde a gerência vai escolher quatro bebidas de malte único representativas dos quatro cantos da Escócia para degustação e descrição por um perito na matéria.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

O The Macallan Whisky Bar & Lounge, no Hotel Galaxy, vai realizar hoje uma ‘masterclass’ intitulada “À descoberta do mundo do whisky escocês” onde os participantes vão poder embarcar numa “viagem sensorial” ao mundo do whisky dos quatro cantos da Escócia. O evento vai realizar-se numa das salas das instalações do bar e é limitado a 25 participantes.

De acordo com a página de Facebook da empresa, os whisky em destaque serão o Glenmorangie, o Mortlach, o Talisker, o Ardbeg e o Johnny Walker, sendo que os quatro primeiros irá representar uma região específica da Escócia.

Monica Yao, gerente do bar, e Kenny Chio, gerente de bebidas do departamento F&B do Hotel Galaxy falaram ao PONTO FINAL acerca deste evento que vai ser o primeiro, depois do surto da pandemia. “O nosso bar Macallan existe há quase 10 anos no Galaxy Hotel. Somos o representante do bar Macallan para a Ásia e fora da Escócia na Ásia, não existindo outro bar Macallan, nem mesmo em Hong Kong, Singapura ou Xangai, apenas em Macau”, começa por explicar Monica Yao. “Basicamente, em Hong Kong, o Maccallan é apenas uma biblioteca de whisky”, prosseguiu.

Em relação ao que vai ser discutido na ‘masterclass’, a gerente refere: “Temos uma enorme colecção de diferentes whiskies, diferentes locais e diferentes perfis gustativos, por isso queremos que as pessoas saibam que o whisky é o nosso principal produto e que temos algo de fascinante para os amantes de whisky que gostem de vir até aqui”.

Refere também que quer oferecer, para além do envolvimento dos clientes, a parte da experiência. E é aí que entra a realização da ‘masterclass’. “O ensino é algo importante que precisamos de fazer, pois a ‘masterclass’ não está apenas a ensinar as pessoas ou a educar as pessoas sobre como beber whisky, queremos também que seja um lugar para as pessoas se reunirem, para partilhar e experimentar o sabor de diferentes tipos de whisky, do fumado ao doce, e depois de diferentes locais, não só da Escócia, mais tarde também do Japão, de Taiwan, alguns virão até da Índia, de França, de todos os lados”, sublinhou.

“Portanto, por acharmos que é algo que poucas pessoas conhecem, gostaríamos de partilhar esse tipo de experiência e degustação com todos, pois não só será bom para principiantes que querem aprender sobre whisky, como bebê-lo, mas também para apreciadores de whisky ou amantes de whisky que já conhecem e que ainda querem provar as diferentes colecções de whisky”, acrescentou.

Monica Yao revela que, mais tarde, a equipa planeia fazer mais masterclasses, porém com colecções mais raras ou com distribuidores independentes, com tipos de whisky especiais ou garrafas de design artístico especiais também.

Em relação aos tipos de whisky planeados para degustação no dia, haverá o Glenmorangie, o Mortlach, o Talisker, o Ardbeg e o Johnny Walker. “Agora o que queremos fazer é aquilo a que chamamos uma viagem sensorial pelos quatro cantos da Escócia”.

A gerente explica que a ideia é terem quatro tipos de whisky muito distintos de puro malte, em destaque, com provas e explicação acerca da sua composição e história, para depois serem apresentados a um quinto e último whisky que será um misto de todos os outros quatro de malte único juntos. “O nosso conceito é pegar numa história e não numa marca. Não estamos aqui necessariamente para vender um produto”, garantiu.

O evento vai ter um custo de 288 patacas, devendo os interessados em participar contactar directamente o bar.