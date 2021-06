Macau organiza exposição de turismo com vista a explorar oportunidades de negócio

F0T0GRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Serviços de Turismo do território pretendem manter o contacto com os operadores turísticos para o território estar preparado quando o sector revitalizar. Uma área com 23 mil metros quadrados no Venetian contará com 710 stands, a maioria proveniente da China continental.

Gonçalo Lobo Pinheiro

Macau vai acolher, com o apoio do Ministério da Cultura e Turismo da República Popular da China, a 9.ª edição da exposição internacional de indústria do turismo, entre 9 e 11 de Julho, num “contributo para a recuperação e revitalização” do sector chave para a economia do território, altamente afectado pela pandemia, anunciaram ontem as autoridades em conferência de imprensa promovida pela Direcção dos Serviços de Turismo (DST).

A directora dos Serviços de Turismo, Maria Helena de Senna Fernandes, referiu durante a apresentação do evento que o mesmo “se vai realizar de forma a manter contacto com os operadores turísticos para o território estar preparado quando o sector do turismo revitalizar”, que se espera seja o mais breve possível, apesar das indefinições trazidas pela pandemia de Covid-19.

A exposição será realizada no Cotai Expo do Venetian, numa área de cerca de 23 mil metros quadrados, e contará com 710 stands, a maioria proveniente da China continental. “Até 22 de Junho, contavam-se um total de 365 expositores, incluindo 99 de Macau, 243 do interior da China e 23 internacionais, a par de 363 compradores, incluindo compradores convidados do continente e 158 compradores online provenientes de todo o mundo”, afirmou aos jornalistas e convidados Maria Helena de Senna Fernandes, que acrescentou que a situação em Guangdong ainda não é clara e, por isso, não se sabe quais os expositores oriundos da província chinesa que podem participar no evento.

O presidente do Associação das Agências de Viagens de Macau, Alex Lao, frisou que os bons resultados no combate à pandemia em Macau fizeram com o que o território se pudesse “vender” ao mundo como uma “cidade saudável e segura” e assim criar uma “plataforma sustentável entre Macau e a China continental”.

A exposição volta a combinar uma série de iniciativas “em nuvem” com a exposição presencial, ligando Macau aos operadores turísticos de diferentes partes do mundo. São esperados 24 participantes em nuvem. A ideia passa por reforçar as bolsas de contacto e para aumentar o alcance do evento numa altura de pandemia em que muitas das restrições fronteiriças continuam em vigor. “Ao mesmo tempo, foram adicionados novos elementos e reforçado o intercâmbio interactivo do certame, que apresenta cinco pontos de destaque, num contributo para a recuperação e revitalização do turismo de Macau”, assumiu a directora dos Serviços de Turismo.

As autoridades revelaram ainda que esta edição vai focar-se ainda em expandir a escala da ‘Rua de Macau’, impulsionando a economia turística local, bem como promover a herança, inovação e intercâmbio gastronómico através de demonstrações culinárias de Cidades Criativas de Gastronomia. “Será instalada uma área de demonstrações culinárias com famosos chefes de Chengdu, Shunde, Macau e Yangzhou”, revelou a organização.

O objectivo passa ainda por integrar o “turismo + indústrias culturais e criativas”, promover o desenvolvimento da indústria do turismo local, e ainda promover as “Lojas com características próprias”, melhorando a imagem das marcas. “Teremos o Pavilhão do Mak Mak [mascote dos Serviços de Turismo de Macau] erguido e empresas locais de indústrias culturais e criativas promoverão e venderão no local produtos com o tema da mascote”, notou a DST, acrescentando que o evento continuará a ter a zona de “Lojas com Características Próprias”, onde estarão representadas cerca de 20 lojas com essas características.

Paralelamente, ao mesmo tempo que decorrerá a exposição, serão realizados cerca de 40 seminários e reuniões, bem como mais de 10 sessões temáticas de promoção turística. No dia da inauguração do certame a DST criará, na aplicação oficial da Ctrip, uma loja de referência oficial. Será realizado ainda um workshop sobre técnicas de plataforma de comércio electrónico do Trip.com.