Descoberto homem escondido dentro de casa de banho pública feminina na Taipa

Um homem de 62 anos foi descoberto a entrar dentro de um cubículo da casa de banho pública das mulheres na zona do mercado da Taipa. As autoridades suspeitam que estaria a tentar espreitar as utilizadoras das instalações e foi acusado do crime de devassa da vida privada.

As autoridades deram ontem conta de um caso de devassa da vida privada, envolvendo um homem residente, de 62 anos, que é suspeito de ter entrado numa casa de banho pública feminina para espreitar as utilizadoras do espaço.

Segundo a polícia, o caso aconteceu no dia 21, pelas 3h10 da madrugada, na zona do mercado da vila da Taipa, e foi reportado às autoridades por uma mulher, de 30 anos, que alega ter visto o homem a entrar na casa de banho e a gatinhar da entrada até um dos cubículos enquanto lavava as mãos no lavatório. A mulher, sentindo-se ameaçada, contou que decidiu trancar-se dentro de um dos cubículos e chamar a polícia.

Depois de revistas as câmaras de vigilância, foi apurado que o homem teria entrado dentro da casa de banho pública feminina e consequentemente foi acusado do crime de devassa da vida privada, tendo o caso sido reencaminhado para o Ministério Público no mesmo dia.

Angariação de ‘bluecards’ para trabalhadores do continente acaba em acusação de burla

Um homem de 58 anos, trabalhador na construção num estaleiro, foi acusado de fazer parte de um esquema para angariar ‘bluecards’ para trabalhadores do continente poderem trabalhar em Macau.

Segundo as autoridades, no dia 31 de Maio, um homem, de 53 anos, foi à esquadra de polícia para apresentar uma queixa contra um indivíduo de Macau, acusando-o de o ter burlado em 174 mil renminbis. Segundo contou, em Junho do ano passado conheceu um homem que lhe disse que sabia de um funcionário de uma empresa na zona do Zape que garantia poder arranjar trabalho em restaurantes para pessoas da China continental. Porém, cada pessoa interessada teria de pagar 20 mil renminbis para abrir os procedimentos do visto de trabalho. Antes disso, teriam ainda de fazer um pré-pagamento de 11 mil cada.

Quando o amigo apresentou 12 pessoas da China continental para se candidatarem, entre Dezembro do ano passado e Janeiro, foi realizada uma transferência de 72 mil renminbis para a conta bancária do suspeito, juntamente com mais 102 mil renminbis entregues pessoalmente. O suspeito, por sua vez, deu-lhe 22 mil renminbis como comissão por ter angariado os trabalhadores.

Em Março, como nenhum dos trabalhadores conseguiu visto de trabalho, o homem foi reembolsado em 42 renminbis, mas o resto do dinheiro já tinha sido gasto nas mesas dos casinos.

Posto isto, a vítima decidiu apresentar queixa à polícia, que depois de investigado o caso interrogou o suspeito, tendo este admitido ter praticado os actos. O indivíduo foi acusado de burla de valor consideravelmente elevado e o caso já foi transferido para o Ministério Público.