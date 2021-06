Ciclo de cinema desvenda olhares sobre Macau

Hotel Império

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O ciclo “Cinema Macau. Passado e presente” pretende desvendar a pluralidade de olhares de realizadores, portugueses e macaenses, sobre Macau, sobretudo após a transição para a administração do território pela China, em 1999. As sessões terão início no dia 26 de Junho, às 17h30, no Auditório da Casa Garden

Intitulado “Cinema Macau. Passado e presente”, o ciclo de cinema ilustrará tanto a visão contemporânea das novas gerações de realizadores portugueses, como João Rui Guerra da Mata e Ivo Ferreira, que viveram ou revisitaram o território, ou Rosa Coutinho Cabral, que mantém uma relação cinematográfica com Macau. “Cinema Macau” fixa também as inquietações, aspirações e a sensibilidade de realizadores de Macau, refere um comunicado da Fundação Oriente.

A abrir o programa está “Years of Macau”, que junta nove curtas-metragens, passadas em Macau entre 1999 e 2019, realizadas por outros tantos realizadores de ou com ligação ao território: Maxim Bessmertny, António Caetano Faria, Emily Chan, Koi Wang Chao, Albert Chu, Tou Kin Hong, Kin Kuan Lam, Ao Ieong Weng Fong, Peeko Wong. Camilo Pessanha, a sua obra e vivência no território, serão evocados através de uma obra de Rosa Coutinho Cabral, Pe San Ie – O Poeta de Macau, um ensaio visual feito com a cumplicidade de Carlos Morais José.

De João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata mostrar-se-á o documentário sobre a antiga Fábrica de Panchões Iec Long, na mesma sessão em que se apresentam as ficções Tricycle thief, de Maxim Bessmertny, e Illegalist, de Penny Lam, passadas num Macau imaginado no presente.

“Dragão de fumo”, de José Carlos Oliveira, é uma ficção realizada para a RTP e mostra como, no período de transição administrativa, Macau continuava a ser visto como terra exótica e de oportunidades.

Numa sessão que faz o movimento do passado para o presente, reúnem-se três filmes que retratam a multiplicidade de olhares sobre o território. Nela, e no que se refere ao período do Estado Novo, exibe-se Macau colonial, através de imagens fixadas, em 1956, por Miguel Spiguel, explica a Fundação Oriente. Filipa Queiroz assina um documentário intitulado “Boat People”, que versa sobre os refugiados vindos do Vietname que, em Macau, encontraram um porto seguro, enquanto Catherine Ho evoca a história da Ngan Kong Company e Ng Teng Kei, marcas com mais de 70 anos de existência em Macau, em 70+.

“Hotel império”, longa-metragem assinada por Ivo Ferreira, evoca também o passado para perspectivar o presente, através de um drama que tem como fundo o amor por Macau e a resistência às pressões decorrentes da especulação imobiliária.

Numa parceria com a Cinemateca Portuguesa, o ciclo encerrará com o olhar de um realizador fundador do Cinema Novo português, o de Paulo Rocha, com o recém-restaurado “A ilha dos amores”, uma obra nunca exibida publicamente em Macau, que evoca a passagem de Wenceslau de Morais por Macau e a sua vida no Japão.

O ciclo tem o apoio institucional do Consulado Geral de Portugal em Macau e Hong Kong, do Instituto Português do Oriente, da Casa de Portugal em Macau, da AICEP, e, ainda, do Instituto Cultural de Macau, da Cinemateca Portuguesa e da Cinemateca Paixão. As sessões terão início no dia 26 de Junho, às 17h30, no Auditório da Casa Garden.