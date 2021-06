Autoridades reforçam inspecções aos preços praticados em Macau

FOTOGRAFIA: DSEDT

A Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico (DSEDT) e o Conselho de Consumidores (CC) procedem, de forma contínua, às inspecções, reiterando que “fazem um bom trabalho no âmbito de fiscalização dos preços”, anunciaram ontem em nota de imprensa as duas entidades.

A DSEDT e o CC garantem que, ao mesmo tempo, “mantêm-se atentos à oscilação dos preços em Macau e acompanham, com rapidez, casos apresentados pelos cidadãos, no sentido de proteger os seus direitos e interesses na área de consumo”.

Desde 1 de Maio de 2020 até 23 de Junho deste ano, a DSEDT efectuou mais de 8.100 inspecções nos estabelecimentos comerciais e investigou mais de 84.100 produtos. Também acompanhou diversos casos de anomalia do preço reflectidos pelos cidadãos nas redes sociais. De igual modo, de Janeiro de 2021 até agora, o CC publicou um total de 216 relatórios da investigação de preços em supermercados e das investigações específicas a bens de consumo, permitindo que os consumidores façam comparação sobre os preços dos produtos.

O CC actualiza o relatório da investigação de preços em supermercados todas as quartas-feiras. Os preços de 210 produtos à venda em 36 supermercados locais, recolhidos ontem, foram publicado na página electrónica do CC (www.consumer.gov.mo) e no Posto de Informações de Preços de Macau. Os consumidores são aconselhados a criar o hábito de comparar preços entre lojas, de modo a fazer consumo de forma inteligente e poupar mais nas despesas quotidianas.

O Posto de Informações de Preços de Macau dispõe de quatro funções, nomeadamente “Consulta rápida de preços”, “Escolha inteligente no supermercado”, “Classificação dos supermercados mais baratos” e “Classificação dos produtos com a diferença de preços superior a 50%”, com as quais os consumidores podem pesquisar, de forma fácil e célere, o preço mais alto e mais baixo do mesmo produto, a diferença de preços e o local onde se encontra à venda, assim como a promoção e os descontos. Com o “Cesto de compras”, ainda podem verificar qual supermercado onde se pode comprar, o maior possível, todos os produtos pretendidos ao preço mais reduzido.