Agnes Lam critica aviso tardio de tempestade

Na opinião de Agnes Lam, os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) não foram lestos o suficiente a içar o alerta de tempestade na manhã de terça-feira. Isto fez com que muitos pais que levavam crianças à escola fossem afectados.

André Vinagre

Agnes Lam apresentou ontem uma interpelação escrita em que critica o aviso tardio dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) em relação à tempestade que se abateu na cidade na manhã de terça-feira. A deputada lembrou que os SMG içaram o sinal vermelho de chuva intensa às 7h50 da manhã e a Direcção dos Serviços de Educação e Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ) anunciou a suspensão das aulas do ensino primário, infantil e especial.

“Os pais foram apanhados desprevenidos pela suspensão porque já tinham saído de casa para levar os seus filhos à escola, e mesmo quando os alunos já tinham chegado à escola, tiveram de ir buscar os filhos para os irem levar a casa”, expõe a deputada na interpelação, observando que “a tempestade chegou num momento incómodo em que as aulas estavam prestes a começar”.

A deputada eleita pela via directa diz esperar que os SMG reforcem a sua comunicação com as escolas “para assegurar que estas permanecem abertas durante o período de encerramento escolar e providencie pessoal para cuidar dos alunos que chegaram à escola, em vez de pedir aos pais que vão buscar os seus filhos à chuva, o que irá aumentar os riscos de segurança”.

Assim, Agnes Lam critica o “aviso atrasado” dos SMG e questiona: “Pode a informação ser divulgada com antecedência, como é feito com o levantamento do sinal de tufão, de modo a reduzir os inconvenientes causados ao público pelo anúncio atrasado da tempestade?”.

Agnes Lam recorda também que, segundo as normas, quando é emitido um aviso de chuva amarelo, as escolas devem dispensar os alunos da primeira aula da manhã ou da tarde. A deputada pergunta se, quando é emitido o sinal de chuva amarelo, poderá também divulgar uma mensagem para lembrar às escolas, aos pais e aos alunos que podem chegar mais tarde à primeira aula da manhã ou da tarde, “para que os alunos não tenham pressa de regressar à escola com a chuva, o que pode causar perigo”. “Além disso, embora as directrizes exijam que as escolas abram as suas instalações durante o período de suspensão, algumas escolas continuam a pedir aos pais que vão buscar os seus filhos que chegaram à escola à chuva”, alerta.

A parlamentar diz ainda que o mau tempo aliado às estradas de Macau “causaram um forte congestionamento do tráfego durante as horas de ponta da manhã e muitos trabalhadores tiveram de voltar à escola para deixar os filhos, o que pode resultar na chegada tardia ao trabalho”.

O cancelamento das aulas na manhã de terça-feira foi criticado pelos pais das crianças cujas aulas foram canceladas, que, tal como Agnes Lam, queriam que os avisos fossem mais atempados. A Direcção dos Serviços de Educação e Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ) indicou que pediu às escolas para “que tenham uma maior flexibilidade e tolerância na recepção aos alunos quando as situações de chuva intensa determinem o cancelamento das aulas”. Também num comunicado divulgado na tarde de terça-feira, os SMG assumiram as eventuais “inconveniências” causadas e sublinharam que vão tentar reduzir o impacto do mau tempo na vida da população.