Receita bruta oriunda do jogo deve ser menor, estima a JP Morgan

A JP Morgan baixou a sua estimativa anual de receita bruta do jogo (GGR, na sigla inglesa) em Macau em 5%, para 42 por cento do GGR de 2019, com uma recuperação de 51 por cento e 26 por cento, respectivamente, em relação a 2019, nos segmentos de mercado de massa e jogos VIP, anunciou ontem a sociedade gestora de participações sociais com sede nos Estados Unidos da América.

E esta estimativa em baixa deve-se muito à decisão do Governo de Macau de esperar mais 14 dias até abrir uma bolha de viagem com a região vizinha de Hong Kong, onde há mais de duas semanas não corre qualquer caso de contágio local por SARS-CoV-2. “Não pudemos deixar de ficar um pouco decepcionados com a escala aparentemente limitada – pelo menos inicialmente – do plano de bolha de viagem com um lançamento mais lento do que o esperado”, escreveram os analistas DS Kim, Derek Choi e Livy Lyu, na nota tonada pública esta terça-feira.

“Hong Kong não é apenas o segundo maior mercado que alimenta Macau com entre 15 a 20 por cento dos visitantes e talvez cerca de 10 por cento da receita bruta do jogo”, mas também Hong Kong é importante devido à sua posição estratégica “como um canal fundamental para os fluxos de viajantes”, escreve ainda a JP Morgan.

O anúncio conservador de segunda-feira por parte dos Serviços de Saúde de Macau “diminui a perspectiva de um forte aumento” no GGR da RAEM “em Julho e, muito possivelmente, até em Agosto, levando-nos a conter o nosso entusiasmo durante o período de férias de Verão”, nota a sociedade gestora de participações sociais.

A JP Morgan espera, deste modo, que o GGR do terceiro e quarto trimestres alcance, respectivamente, 43% e 58% dos níveis pré-Covid-19, em comparação com a sua previsão anterior de 50% e 66%, respectivamente.

A norte-americana vaticinou ainda que, agora que está assumido que irá ocorrer uma bolha de viagem entre Hong Kong, Macau e a China continental, “será gradualmente normalizado o visto de saída da China, incluindo a retomada da emissão electrónica de autorizações de esquema de visita individual para viajantes independentes do continente”.

O total de GGR em 2019 no mercado de Macau foi de 292,46 mil milhões de patacas, de acordo com dados do regulador local.