Os olhos como símbolo da resistência, na nova curta-metragem de Lao Keng U

“Olhos Divinos”, último filme do jovem realizador Lao Keng U e que foi projectado no Centro Cultural de Macau no âmbito da iniciativa ‘Macau- O Poder da Imagem’, conta a história surreal de um homem que tenta ir contra o sistema, negando o tratamento que apelidou de bárbaro imposto pelo pessoal de uma clínica oftalmologista. O realizador formado em cinema no Reino Unido esteve à conversa com o PONTO FINAL e revelou um pouco da inspiração desta história de ficção um pouco excêntrica.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

A iniciativa “Macau – O Poder de Imagem” deste ano decorreu no Centro Cultural de Macau e contou com casa cheia para a maioria dos filmes. Este ano, como de costume, foram escolhidas 13 curtas metragens de realizadores locais e um dos projectos foi do jovem realizador Lao Keng U, que este ano trouxe uma história de ficção. O próprio explica que o enredo tem um certo simbolismo, tentando despertar a ideia que a rebeldia ao sistema leva, na maioria das vezes, a repercussões sérias e nefastas.

“A história de fundo foi desenvolvida numa clínica misteriosa onde um jovem que está a passar por um teste oftalmológico, depois de o ter reprovado, é-lhe prescrito um certo tratamento físico. Depois, como ele não está disposto a cooperar com o pessoal da clinica, é forçado a passar por alguns procedimentos indesejados para a terapia que lhe querem impor e é basicamente forçado a fazê-lo, porque se recusa a cooperar com o médico e as enfermeiras”, explicou.

Lao Keng U classifica este seu novo trabalho como uma história de ficção surrealista sobre um jovem normal que sentiu haver algo errado com os seus olhos. Porém, o pessoal da clínica onde foi não valorizou o problema e acabam por cegá-lo. “No final, além de perder a própria visão, perdeu os olhos também. É um verdadeiro filme obscuro sobre o sistema em que vivemos, e como este força as pessoas a aceitar tudo o que lhes é imposto e a dizer sempre sim”, apontou o realizador.

A duração do filme de 23 minutos e 10 segundos foi, talvez, uma maneira de o próprio realizador contrariar o sistema, pois o regulamento imposto pelo IC para a duração dos filmes é de 15 a 20 minutos.

Em termos de qual foi a sua inspiração pessoal para executar o projecto, Keng U afirmou: “Sinto que vivemos numa época em que é interessante falar sobre este tipo de coisas, inspirei-me no que me rodeava, na forma como cresci em Macau, e basicamente a ideia surgiu do que observei na nossa sociedade durante os últimos anos ou mesmo hoje em dia”. E assegura que “não é apenas em Macau que acontece, é no mundo em geral, pois sou da opinião que existem sistemas e hierarquias em todo o mundo”, apontou. “Nesta estrutura de poder, por vezes, é preciso colaborar com as hierarquias mais poderosas ou isso pode causar-nos um problema. Assim, com base neste elemento ou nesta ideia, senti que seria interessante criar uma peça sobre alguém que não está disposto a cooperar, conformar-se ou simplesmente aceitar”, sublinhou.

Keng U, que já tem no seu portfólio diferentes tipos de filmes, tendo no ano passado feito um documentário acerca da história do cinema em Macau, afirma que o grande desafio que enfrentou a desenvolver o projecto foi a falta de tempo e de subsídios para conseguir construir tudo que a sua película de ficção exige. “Para mim, no meu filme, construí um novo mundo, pois não se baseia na realidade. Assim, com o desenho do cenário e o desenho da produção, toda a estética necessária e cenário, tive de o criar de raiz com a minha equipa pois não é como um filme realista, onde posso simplesmente arrendar um restaurante ou um apartamento para filmar. Tivemos de construir muitas coisas sozinhos, por isso penso que foi um enorme desafio tendo em conta o orçamento que nos foi dado, que apesar de ser bom, talvez eu e a minha equipa tenhamos sido demasiado esperançosos e ambiciosos, e esperamos sempre mais”, argumentou.

O realizador conta que o filme foi filmado apenas em quatro dias e o desafio acabou por fazer que a equipa nesse período de tempo conseguisse apenas quatro ou cinco horas de sono por noite para conseguir acabar no prazo limite que tinham. “Pelo lado positivo tínhamos uma equipa adequada, com especialistas de cinematografia, de arte, de som e tudo o resto”, concluiu.