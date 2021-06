Macau regista mais um caso grave após inoculação de vacina

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Os Serviços de Saúde foram notificados de um caso grave após a inoculação de uma vacina contra a Covid-19 num residente de Macau, com 29 anos de idade, que no dia 18 de Junho manifestou “petéquias espalhadas nos lábios e membros superiores e inferiores”, refere um comunicado do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus emitido na noite de ontem.

Segundo o organismo, no dia 22 de Junho, de manhã, o indivíduo recorreu ao Centro de Saúde do Porto Interior para tratamento médico e foi encaminhado para o Serviço de Urgência do Hospital Conde de São Januário, onde foi diagnosticado com trombocitopenia, após detecção da diminuição de plaquetas. Actualmente, está internado para tratamento médico avançado e a sua condição é estável, acrescenta o comunicado do Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus. “Este evento grave já foi entregue ao Grupo de Trabalho de Avaliação de Eventos Adversos após a Inoculação da Vacinas contra a COVID-19 para análise”, refere ainda o centro, salientando que “a ocorrência de eventos adversos após a vacinação não equivale a efeitos secundários da vacina”.

As plaquetas são um tipo de células que ajudam a coagular o sangue. A trombocitopenia refere-se a uma doença em que o número de plaquetas no sangue é insuficiente. A púrpura trombocitopênica idiopática de causa desconhecida é a púrpura trombocitopênica mais comum. Essa doença também pode ser causada por factor genético, leucemia, anemia aplástica, infecção viral, contacto com produtos químicos e tóxicos ou reacções autoimunes, bem como esplenomegalia ou hiperfunção, entre outros factores.