Lam Lon Wai preocupado com a eficácia da emissão do sinal de tempestade negro

FOTOGRAFIA: PF

O deputado Lam Lon Wai, escreveu uma interpelação ao Governo questionando a eficácia da emissão do sinal de alerta da tempestade negro em Macau e levantou algumas questões para vias do melhoramento da capacidade de previsão e estado de preparação em caso de situações meteorológicas extremas.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

O deputado e membro da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM), Lam Lon Wai, questionou o Executivo através de uma interpelação sobre a emissão do sinal de tempestade negro e levantou três questões: “Uma vez que as previsões meteorológicas e os avisos antecipados nos últimos anos têm ficado repetidamente aquém das expectativas dos residentes, e têm havido muitos casos de avisos tardios e errados, como podem as autoridades melhorar a sua capacidade na previsão meteorológica e reforçar o alerta precoce e a divulgação de informação sobre condições meteorológicas extremas?; Qual é a eficácia das estações de boias marítimas construídas em Macau e as águas próximas do estuário do Rio das Pérolas em 2018, e se a estas podem ser introduzidas tecnologias e equipamentos mais avançados no futuro para melhorar a capacidade de previsão meteorológica?; Que métodos e canais irão as autoridades adoptar para aumentar a sensibilização do público para os sinais de alerta meteorológicos e se será possível criar estacoes em locais adequados, tais como museus de ciência, para introduzir os conhecimentos meteorológicos de Macau?”, referiu o deputado.

A missiva alerta que o primeiro aviso de tempestade negro do ano foi emitido mais cedo do que o esperado e que foram relatadas inundações em muitos distritos da cidade. Referiu também que as inundações causaram grandes inconvenientes aos residentes, pois muitos parques de estacionamento, elevadores e veículos foram afectados pelas inundações e várias lojas sofreram perdas.

O deputado refere que há muitas opiniões de que as autoridades precisam de reforçar o aviso de cheias. A Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) emitiu uma mensagem especial às 19:50 na noite anterior às inundações, dizendo que as trovoadas afectariam Macau nas próximas duas horas, sem mencionar a possibilidade de inundações. Um aviso amarelo de chuva foi emitido às 2h45 da madrugada do dia da inundação e esperava-se que a chuva continuasse, com inundações nas zonas baixas. No entanto, muitas pessoas já tinham adormecido e a maioria dos meios de comunicação social nem sequer o noticiaram. Quando o sinal de aviso da tempestade negro foi emitido às 5h00 da madrugada, a maioria das pessoas não conseguiu responder a tempo e muitos residentes e empresas sofreram perdas.

A interpelação refere também que as autoridades explicaram que é muito difícil prever as inundações causadas pelas tempestades porque é muito difícil saber a precipitação quantitativa, e a distribuição espacial é também aleatória. No entanto, houve muitos casos no passado em que as previsões meteorológicas eram diferentes da situação real, deixando os residentes com prejuízo. Por conseguinte, deve ser considerada a melhoria do mecanismo de previsão e alerta meteorológico, especialmente no que diz respeito ao alerta e divulgação de informação sobre condições meteorológicas extremas, e informar o público através de mais canais diferentes, especialmente para fornecer mais informação aos operadores empresariais e ao público em zonas baixas, de modo a que possam fazer preparativos precoces.

A fim de melhorar a capacidade de previsão e aviso de mau tempo, como tempestades, tufões e surtos de tempestades, o deputado sugere que as autoridades devem reforçar ainda mais o intercâmbio entre os departamentos meteorológicos de Guangdong e Macau, e melhorar a colaboração e cooperação em catástrofes meteorológicas, tal como melhorar a capacidade de previsão e aviso de tempo catastrófico de Macau.

Num exemplo em como melhorar a capacidade de monitorização e aviso de surtos de tempestades, as autoridades cooperaram com o Instituto de Ciência dos Recursos Hídricos do Rio das Pérolas em 2018 para realizar observações meteorológicas marinhas e construir estações de boias marinhas em Macau e nas águas próximas do estuário do Rio das Pérolas, de modo a manter-se a par das mudanças meteorológicas e hidrológicas nas águas próximas de Macau de forma mais atempada, e fornecer uma referência importante para a monitorização e aviso de surtos de tempestades. Assim, refere Lam Lon Wai, as autoridades devem cooperar com mais organizações e introduzir tecnologias mais avançadas para melhorar a capacidade de previsão meteorológica de Macau.

Adicionalmente, o deputado referiu que as autoridades devem intensificar a publicidade para permitir que os residentes se adaptem e compreendam a sinalização e o significado do novo sistema o mais rapidamente possível, para que possam responder melhor a diferentes advertências.