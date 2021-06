Governo reduz tempo de protecção de estudos sobre novos medicamentos tradicionais chineses

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O texto original da proposta de lei da actividade farmacêutica no âmbito da medicina tradicional chinesa dizia que os novos medicamentos gozam de protecção dos dados relativos aos respectivos estudos farmacológicos e toxicológicos durante seis anos. No entanto, na nova versão apresentada pelo Governo à 1.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa esse prazo passa para quatro anos.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

O Governo decidiu reduzir o tempo de protecção dos dados relativos aos estudos farmacológicos de novos medicamentos tradicionais chineses. Na versão inicial apresentada aos deputados da 1.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), que estão a discutir o diploma na especialidade, o prazo estipulado era de seis anos. No entanto, no novo texto esse período de protecção das informações dos estudos sobre novos medicamentos é reduzido para quatro anos.

A informação foi dada ontem por Ho Ion Sang, presidente da comissão, após uma reunião com os representantes do Governo, que deram a conhecer as alterações promovidas no novo texto da proposta de lei da actividade farmacêutica no âmbito da medicina tradicional chinesa e da inscrição de medicamentos tradicionais chineses.

Assim, os novos medicamentos melhorados ou medicamentos inovadores gozam da protecção dos dados relativos aos respectivos estudos farmacológicos e toxicológicos e ensaios clínicos por um período de quatro anos.

Ho Ion Sang disse ainda que o Governo decidiu incluir no texto da proposta de lei um mecanismo de advertência. Segundo explicou o deputado, pode vir a ser aplicada uma advertência a quem violar as normas da proposta de lei. Para ser alvo de uma advertência, a irregularidade tem de ser sanável e não pode resultar em grave risco para a saúde pública.

Segundo indicou o presidente da comissão, o Governo fez saber que está neste momento a elaborar a lei orgânica para a Direcção dos Serviços de Fiscalização e Gestão de Assuntos Farmacêuticos, que será criada no âmbito desta lei. De acordo com Ho Ion Sang, o Executivo quer que esta nova direcção inicie funções assim que a lei entrar em vigor, ou seja, no início de 2022. Este organismo ficará encarregue das acções de inspecção e apreciação de pedidos.

Ho Ion Sang esclareceu também que todos os medicamentos tradicionais chineses em circulação em Macau vão ficar sujeitos ao registo. No entanto, os medicamentos exportados para fora por empresas de medicina tradicional chinesa sediadas em Macau não ficam sujeitos ao registo.

O deputado frisou que o diploma tem como objectivo “promover a diversificação adequada da economia e também a indústria da mega saúde”. Em conclusão, Ho Ion Sang indicou que agora só falta o Governo introduzir “ligeiros ajustamentos” a esta proposta de lei para depois a comissão apresentar o parecer.