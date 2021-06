Governo quer simplificar fiscalizações dentro dos domicílios no âmbito da construção urbana

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

No âmbito do regime jurídico da construção urbana, agora em discussão em sede de comissão, as autoridades só vão ter de requerer um mandato judicial para fazer a fiscalização em unidades habitacionais. O objectivo do Governo é simplificar as acções de fiscalização, indicou ontem Chan Chak Mo, presidente da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL).

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Os deputados da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) estão a discutir na especialidade o regime jurídico da construção urbana. Ontem, após uma das reuniões, ficou a saber-se que o diploma prevê que, nos casos em que a finalidade das unidades seja habitacional, é necessário as autoridades requererem um mandato judicial para procederem à fiscalização.

Se a finalidade não for habitacional, então não é necessário os agentes de fiscalização da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) ou do Corpo de Bombeiros (CB) obterem um mandato judicial para entrarem e procederem à fiscalização, explicou Chan Chak Mo, presidente da comissão.

Chan Chak Mo explicou: “Para entrar nos domicílios, se o proprietário ou inquilino não der consentimento, então não podem entrar. Por isso têm de pedir um mandato judicial junto de um juiz para o obter”. A nova norma exclui, por exemplo, os quartos de hotel da definição de unidade habitacional, facilitando as fiscalizações sem que tenha de haver recurso a um mandato judicial. “A ideia do Governo é ter um tratamento mais simples”, indicou o deputado.

Outra alteração plasmada pelo Governo no novo texto da proposta de lei, apresentado aos deputados a 4 de Junho, tem a ver com o artigo 7.º, que versa sobre a isenção de licenciamento. Chan Chak Mo referiu o Governo propôs que caso o projecto de obras seja do Instituto de para os Assuntos Municipais (IAM) ou do Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas (GDI) não é necessário pedir licença às Obras Públicas.

Chan Chak Mo sublinhou que cerca de 90% das opiniões apresentadas pelos membros da comissão foram aceites pelo Governo e foram incluídas na nova versão do diploma em discussão. Agora, os deputados querem marcar nova reunião com os representantes do Governo de forma a concluir os trabalhos de apreciação da proposta de lei até ao final da sessão legislativa.

Na última reunião do Governo com a comissão acerca desta proposta de lei, Chan Chak Mo assinalou que a nova lei poderá acelerar a demolição de algumas obras ilegais, mas que não irá fazer “milagres” na erradicação total das construções ilegais como terraços e gaiolas, em parte, devido à falta de funcionários que fiscalizem todos os edifícios. “Existem inúmeras obras ilegais já concluídas em Macau, especialmente nos terraços e nas extensões das janelas, as gaiolas. Então, perguntámos ao Governo, com esta proposta de lei, como será isto tudo resolvido? O Governo respondeu que depende da ordem de prioridade e da urgência, e, claro, que se houver obras que coloquem alguém em perigo serão resolvidas o quanto antes”, explicou na altura Chan Chak Mo.