Esgotos de Macau sem capacidade de drenagem

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Entre outras conclusões, o Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça, André Cheong, publicou ontem o resumo da situação geral da rede de esgotos de Macau e medidas de resposta. Relevo do território não ajuda e autoridades consideram que o Decreto-Lei n.º 46/96/M, que regulamenta a drenagem de águas residuais de Macau, “encontra-se desfasado do desenvolvimento urbanístico”.

O Governo da RAEM divulgou ontem, através de um comunicado de imprensa tornado público pelo Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça, André Cheong, que o sistema de esgotos de Macau tem, entre outros problemas, pouca ou nenhuma capacidade de drenagem.

Alguns dos esgotos dos bairros antigos que foram construídos no tempo da Administração Portuguesa, nos anos de 1980 e 1990, são compostos de tijolo e pedra cujo padrão de prevenção de inundações e drenagem está aquém da procura de hoje em dia, do qual resulta uma baixa capacidade de drenagem.

Macau localiza-se num estuário e tem relevo mais alto na área nordeste e relevo baixo no centro e na costa sudoeste. Dado que a costa sudoeste se caracteriza pelo relevo baixo, quando o nível do mar atinge os dois metros, as saídas de águas ao longo da costa são sempre inundadas pelas águas do mar, o que obstrói a drenagem de água.

Localizando-se o Porto Interior em terreno baixo, é prejudicado gravemente pela maré. Sendo o terreno mais baixo de Macau tem apenas uma altitude de 1,3 metros acima do nível do mar. Quando a maré ultrapassa os 3,1 metros, os pavimentos ficam sempre inundados. Grande parte dos esgotos, por serem do sistema unitário, vêem-se incapazes para drenar o excesso fluxo de água.

O sistema de esgotos de toda a RAEM tem aproximadamente 486 quilómetros de comprimento, mais de 40 mil sumidouros e 71 estações elevatórias municipais, entre outras instalações públicas de drenagem. Compete ao Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) a manutenção e limpeza dos mesmos. Cerca de 75% do sistema de esgotos do território compreende já duas redes separadas, uma para águas pluviais e outra para águas residuais.

O Governo reiterou que as Obras Públicas estão a reordenar drenagem de águas pluviais e residuais do Canal dos Patos, o que pode trazer algum alívio depois da entrada em funcionamento da estação elevatória de águas pluviais e do ‘box-culvert’ da mesma zona.

“É grave o problema de drenagem ilegal”, assume o Executivo. Em 2020, divulga, foram removidos cerca de 1,446 toneladas de resíduos e nos primeiros cinco meses de 2021 por volta de 1,681 toneladas de resíduos.

A alteração ilegal da ligação dos ramais domésticos de habitações e lojas com o sistema de esgotos prejudica a capacidade de drenagem do sistema, revela o Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça, André Cheong, lembrando que “o não cumprimento das especificações estipuladas das caixas de retenção de óleo dos estabelecimentos de comidas, a descarga ilegal de óleo residual, o entupimento de canos de esgoto e a poluição do ambiente são problemas graves que se verificam em zonas importantes como a Avenida de Almeida Ribeiro, o Porto Interior ou o Porto Exterior.

O Governo, garante o IAM, tem reforçado a inspecção e recomendado, por exemplo, aos serviços competentes que exijam aos estaleiros de obras a instalação de equipamento de filtragem.

O Executivo considera ainda no resumo da situação geral da rede de esgotos de Macau e medidas de resposta que o Decreto-Lei n.º 46/96/M (Regulamento de Águas e de Drenagem de Águas Residuais de Macau), em vigor há 25 anos, encontra-se desfasado do desenvolvimento urbanístico.

Manutenção e fiscalização permanentes

Em 2020, revelam as autoridades, foi efectuada a limpeza de um total de 106,366 metros de esgotos. Já este ano, entre Janeiro e Maio, foi efectuada a limpeza de um total de 72,240 metros de esgotos, um aumento de cerca de 112%, comparativamente ao período homólogo do ano anterior. No ano passado foi efectuada a limpeza de um total de 28,557 de sumidouros, mas em 2021, já foi efectuada a limpeza de um total de 10.890 sumidouros, um aumento de cerca de 49%.

O IAM efectuou, em 2020, 953 operações de inspecção sobre as caixas de retenção de óleo dos estabelecimentos de comidas e lavrou 111 autos de notícia. Este ano, já foram efectuadas 537 inspecções sobre as caixas de retenção de óleo dos estabelecimentos de comidas e lavrados 96 autos de notícia. O número de inspecções sobre as caixas de retenção de óleo sofreu um aumento de cerca de 330%, números que não se apresentam nada animadores.

Também em 2020 foram feitas 374 operações de inspecção sobre os estaleiros de obras e lavrados 47 autos de notícia/acusações. Entre Janeiro e Maio de 2021, foram efectuadas 270 inspecções sobre os estaleiros de obras e lavrados 15 autos de notícia/acusações. O número de inspecções sobre os estaleiros de obras sofreu um aumento de cerca de 197%, comparativamente ao período homólogo do ano anterior. Foram ainda recebidas 2.405 queixas contra os esgotos no ano passado e 1.015 queixas este ano, ou seja, um aumento de cerca de 6%.

As autoridades assumiram ainda que as inundações do passado dia 1 de Junho se deveram a diversos factores, uns controláveis, outros não. Uma mistura de chuvas fortes, terrenos baixos, esgotos velhos, sobrecarga da capacidade de escoamento dos esgotos e bloqueamento dos sumidouros devido ao deslizamento de terra ou lixo provocado pela chuva torrencial, revelou-se fatal para a cidade.

O Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça assume que “sendo Macau um território situado pouco acima do nível do mar ao qual faltam condições naturais e com os bairros antigos em zonas baixas servidos por uma rede de esgotos envelhecida, é fácil perceber como estes factores reduzem bastante a capacidade de escoamento dela”.

Trabalho pela frente

Por isso, no longo prazo, será preciso um planeamento global e estudo de todas as redes de esgotos de Macau. O IAM sugere que a redes de esgotos de Macau seja revista e objecto de novo planeamento, que as áreas de captação das águas nas diversas zonas seja delimitada e que o traçado do sistema de esgotos dos bairros, o diâmetro dos canos, o número de sumidouros e de estações elevatórias, entre outros factores, seja regulamentado no sentido de formar um sistema de drenagem coordenado.

Para o médio prazo, as autoridades consideram que é premente construir a estação elevatória de águas pluviais do Bairro do Fai Chi Kei. “Contruir a estação tem por objectivos aumentar a capacidade de escoamento e drenagem das águas pluviais nos bairros do Fai Chi Kei, San Kio e Horta e Costa, reduzir a ocorrência de inundações e aliviar a pressão da drenagem das águas pluviais das estações elevatórias na Avenida Marginal do Lam Mau. O estudo dela já foi iniciado”, pode ler-se no relatório divulgado ontem.

No curto prazo, pouco se pode fazer a não ser proceder à revisão da legislação vigente, combatendo a descarga ilegal com legislação especifica. O Governo considera que é essencial investir recursos e aproveitar a tecnologia para reforçar o controlo. Usar aplicações móveis e sistemas de videovigilância nos esgotos para aumentar a eficiência, bem como continuar a fazer inspecção regular e a limpar os esgotos de Macau, entre outras medidas de cariz mais administrativo e burocrático.

G.L.P.