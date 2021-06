Escolas devem ser mais tolerantes em dias de temporal, assume a DSEDJ

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Em situações de mau tempo, com chuva intensa ou trovoada, mesmo que que os serviços meteorológicos emitam sinal de chuva intensa vermelho, as escolas devem pensar duas vezes antes de determinarem o cancelamento das aulas.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

Sucedeu ontem. De manhã, entre as 7h e as 8h, o território foi assolado por chuvas intensas e trovoadas. A Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) emitiu sinal de chuva intensa de cor vermelha tardio. Muitos pais já se encontravam com os seus filhos a caminho da escola e outros já haviam chegado aos estabelecimentos de ensino. A chuva durou pouco tempo, apesar de cair forte. Ainda assim, as aulas acabaram por ser todas canceladas.

Sem precisar um número real, mas com diversos encarregados de educação a demonstrar o seu incómodo com a decisão, a Direcção dos Serviços de Educação e Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ) admitiu aos jornalistas, à margem da conferência de imprensa do Conselho de Educação para o Ensino Não Superior, que pediu às escolas para “que tenham uma maior flexibilidade e tolerância na recepção aos alunos quando as situações de chuva intensa determinem o cancelamento das aulas”.

Contudo, o chefe do departamento do Ensino Não Superior da DSEDJ, Wong Ka Ki, notou que o organismo “limita-se a seguir os avisos oficiais emitidos pela SMG”. “Alertamos e apelamos que as escolas devem continuar a abrir as portas para os estudantes. Em situação geral, durante o sinal amarelo, as escolas devem ter uma flexibilidade em resolver os problemas dos estudantes como, por exemplo, se os estudantes chegam às escolas muito tarde devem também tomar uma atitude de tolerância”, afirmou o responsável.

Sobre a reunião do Conselho de Educação para o Ensino Não Superior propriamente dita, pouco se falou. Wong Ka Ki revelou que o órgão continua a acompanhar diversos trabalhos em curso como o do Grupo de trabalho para o acompanhamento da saúde mental e física dos jovens – Transportar o Amor”, e ainda trabalhos relacionados com a educação para a vida.

Entre Janeiro e Junho, a DSEDJ realizou 39 sessões de partilha, três delas públicas, sobre Educação para a Vida, nas quais participaram mais de 6.300 professores, alunos e agentes de aconselhamento dos alunos e mais de 350 pais e filhos, referiu o responsável. “O Governo tem vindo a promover a Educação para a Vida. Estes dados são dados respeitantes ao comportamento escolar, à saúde e ainda às necessidades das famílias. Recebemos cerca de 6.300 casos que têm a ver com diferentes questões e diferentes problemáticas. Temos vindo a acompanhar cada caso de acordo com as necessidades dos estudantes. Quando há necessidade, nós prestamos apoio e aconselhamento aos encarregados de educação, assim como aos estudantes”, notou Wong Ka Ki.

A DSEDJ organizou ainda uma série de acções de formação sobre o crescimento saudável dos alunos, bem como acções de formação profissional para instrutores da Educação para a Vida. “Apelo aos jovens para terem atenção aos seus horários e aproveitarem os seus tempos livres, bem como aos pais para estarem atentos e acompanharem os seus filhos, possibilitando-lhes um estilo de vida saudável”, reiterou o responsável que, uma vez mais, admitiu que é preciso exigir às escolas que elaborem mais instruções sobre actividades escolares, sempre realizadas durante o tempo lectivo.

A DSEDJ admitiu ainda que a Lei n.º 4/2021, referente à alteração ao Estatuto do Pessoal Docente da Direcção dos Serviços de Educação e Desenvolvimento da Juventude, deverá ser aprovada em Setembro de 2022, sendo que até lá o organismo vai fazendo os diversos regulamentos necessários.