Volume de negócios na restauração aumentou em Abril

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Em Abril, o volume de negócios de 74% dos proprietários da restauração aumentou em termos anuais, tendo esta proporção descido nove pontos percentuais, face à de Março. Destaca-se que as proporções dos proprietários dos restaurantes japoneses e coreanos (62%), bem como dos proprietários dos restaurantes de gastronomia ocidental (56%), que manifestaram aumentos homólogos no volume de negócios, baixaram 31 e 15 pontos percentuais, respectivamente, revelou, ontem, a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos em nota de imprensa.

Em relação ao comércio a retalho, a proporção dos retalhistas entrevistados que declararam acréscimos homólogos no volume de negócios foi de 84%, esta proporção foi semelhante à de Março. Salienta-se que todos os retalhistas entrevistados de artigos de couro, assim como de relógios e joalharia manifestaram aumentos homólogos no volume de negócios.

Quanto ao índice de desempenho de negócios, que reflecte a tendência da variação homóloga do volume de negócios, observou-se que o índice do ramo de actividade económica da restauração (79,6) e o índice do ramo do comércio a retalho (85,4) foram superiores a 50, tal significa que o desempenho dos negócios de ambos os ramos no mês em análise foi melhor do que o de Abril do ano anterior, informaram ainda os Serviços de Estatística e Censos.

Em relação às expectativas sobre o volume de negócios para o mês de Maio do corrente ano, 56% dos proprietários entrevistados da restauração previram que o volume de negócios aumentasse em termos mensais, tendo esta proporção subido 36 pontos percentuais, face à prevista para Abril. Refira-se que as proporções dos proprietários dos restaurantes chineses (70%) e dos proprietários dos restaurantes japoneses e coreanos (46%), que projectaram aumentos mensais no volume de negócios, cresceram significativamente 60 e 27 pontos percentuais, respectivamente.

Relativamente ao comércio a retalho, a proporção dos retalhistas entrevistados que anteviram acréscimos mensais no volume de negócios para Maio fixou-se em 50%, mais 26 pontos percentuais, face à prevista para o mês anterior, realçando-se que a proporção dos retalhistas de produtos cosméticos e de higiene (50%), a dos retalhistas de mercadorias de armazéns e quinquilharias (58%), assim como a dos supermercados (56%) aumentaram 40, 33 e 33 pontos percentuais, respectivamente.