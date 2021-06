Novo Centro Desportivo de Mong-Há abre como centro de vacinação

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Abriu ao público mais um local de vacinação contra a Covid-19. Cerca de 100 pessoas marcaram a sua vacinação para o novo Centro Desportivo de Mong-Há e outras dezenas passaram pelo local durante o dia de ontem.

O novo posto comunitário, que funciona em colaboração estreita com o Hospital Kiang Wu, disponibilizará uma quota de até cerca de 1.000 vacinações por dia, voltou a dizer ontem aos jornalistas o director do Serviços de Saúde, Alvis Lo. Ontem, quem foi inoculado no novo espaço esperou menos de 15 minutos, em média, para receber a dose da vacina, todas elas da chinesa Sinopharm.

Juntamente com algumas melhorias a serem realizadas nos 16 postos de vacinação existentes, as autoridades sanitárias do território garantem que estão preparadas para inocular até cerca de 10 mil pessoas por dia, neste momento. Os restantes locais de vacinação também vão aumentar o número de vagas, já revelaram anteriormente os Serviços de Saúde, que continuarão a apostar no aumento de postos de vacinação contra a Covid-19.

Para garantir a tão almejada imunidade de grupo, Alvis Lo referiu aos jornalistas durante a abertura do novo centro de vacinação que “o trabalho tem de continuar a ser feito”. “O público tem de se vacinar o mais rápido possível, aumentando a taxa de vacinação. Um surto na comunidade pode ser combatido com o nosso plano. E temos ainda 42 postos de teste de ácido nucleico instalados. A RAEM tem capacidade para testar a população toda em quatro dias. Mas a população tem de se vacinar. Esse é o caminho a seguir”, afirmou, apelando uma vez mais à população para que se vacine contra a doença.

O horário de funcionamento do posto de vacinação é das 10h às 19h, diariamente, sendo que no futuro as vagas serão aumentadas de acordo com a procura.

G.L.P.